الجيش اليمني يهدّد بتوسيع بنك “الأهداف الحيوية”

كشف المتحدّث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، عن دخول منظومات صاروخية جديدة إلى العمل، وعن توسّع للعمليات العسكرية لتشمل أهدافاً أخرى مشروعة وضمن نطاقات جغرافية أوسع، قائلاً: إن عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف المنشآت المستخدمة لأغراض عسكرية، وهدّد بتصعيد الاستهداف وفقاً لبنك أهداف حيوية يمتلكها الجيش واللجان الشعبية، مشيراً إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفّذوا 347 عملية على مواقع تحالف العدوان السعودي خلال الشهرين الماضيين، لافتاً إلى أن سلاح الجو المسيّر نفّذ 21 عملية على أهداف ومنشآت عسكرية سعودية خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً مقتل 19 جندياً سعودياً و9 جنود سودانيين بنيران الجيش واللجان الشعبية، مضيفاً: إن تحالف العدوان يستخدم مطارات نجران وجيزان وأبها في عملياته العسكرية منذ بدء العدوان وحتى الآن، والرد على العدوان لن يكون محصوراً على هذه المطارات وعملياتنا ستطال أهدافاً حساسة في أماكن أخرى لا يتوقعها النظام السعودي.

توعّد القوات المسلحة اليمنية هذا يأتي في ظل حديثها أنها تدرس تنفيذ المرحلة الثانية مما أسمتها بـ”عمليات الردع والرد المشروع”.

يأتي ذلك فيما أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة مسيّرة تجسسية لتحالف العدوان السعودي في جيزان، وقال مصدر عسكري يمني: إن الطائرة تمّ إسقاطها شرقي جبل الدود في جيزان، لافتاً إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت أيضاً تجمعات لمرتزقة العدوان في المنطقة نفسها، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وهذه سابع طائرة تجسسية لتحالف العدوان السعودي يتمّ إسقاطها من الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية خلال أسبوعين.

إلى ذلك، لقي عدد من مرتزقة تحالف العدوان مصرعهم وجرح آخرون في عمليات قنص وقصف مدفعي في محافظتي الجوف وحجة، وأوضح مصدر عسكري أن وحدة القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية قنصت 4 من المرتزقة بالتزامن مع استهداف تجمعاتهم في جبهة حام في محافظة الجوف، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غرب حيران في محافظة حجة.

وفي وقت سابق، نصبت وحدة الهندسة للجيش اليمني واللجان الشعبية كميناً للمرتزقة في جبهة أسطر بمديرية خب الشعف نتج عنه مصرع وجرح عدد من المرتزقة، كما نفّذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية في جهة الظهرة بذات المديرية تمكنوا خلالها من تطهير موقعين وتكبيد المرتزقة خسائر في صفوفهم.

كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون إثر عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في نجران، وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية شنت هجوماً على مواقع مرتزقة الجيش السعودي غرب السديس، مؤكداً مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة خلال الهجوم، مضيفاً: إن المدفعية اليمنية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس، ما أدى إلى احتراق خيامهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما دمّرت وحدة الهندسة العسكرية آلية محمّلة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في مربع الحماد، ما أدى إلى مصرع وإصابة من كان على متنها.