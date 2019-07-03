 منتخبنا للناشئين يتعادل مع نظيره البحريني

تعادل منتخب سورية للناشئين بكرة القدم مع نظيره البحريني بهدف لمثله في منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا المقامة حالياً في مدينة الزرقاء الأردنية.

وسجل هدف منتخبنا محمد سراقبي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس مرمى المنتخب البحريني محمد حسن عند الدقيقة الحادية والعشرين من الشوط الأول، بينما جاء هدف البحرين عند الدقيقة 86 عبر مدافع منتخبنا خالد الحجة خطأ عندما حاول إبعاد كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، ولكنها باغتت الحارس ودخلت المرمى.

وبهذا التعادل يبقى التأهل إلى الدور النهائي مرهوناً بنتيجة مباراة البحرين ولبنان التي ستقام بعد يومين لتحسم اسم المنتخب المتأهل إلى الدور النهائي الذي يضم أبطال المجموعات الثلاث ليلعبوا بطريقة الدوري من مرحلة واحدة من أجل تحديد المراكز الثلاثة الأولى حسب نظام البطولة.

ويتصدر منتخبنا المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، يليه منتخب البحرين برصيد نقطة وحيدة من مباراة واحدة، ثم المنتخب اللبناني من دون نقاط من مباراة واحدة.

ويشارك في البطولة تسعة منتخبات، تم توزيعها على ثلاث مجموعات، ضمت الأولى سورية ولبنان والبحرين، والثانية الأردن وفلسطين وسلطنة عمان، والثالثة السعودية والكويت والعراق.