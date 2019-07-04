إكثار البذار تتسوق 19 ألف طن من القمح كعقود إكثارية… وتحويل 4 مليارت للمزارعين

حماة – محمد فرحة

استطاعت المؤسسة العامة لإكثار البذار أن تعيد بنيانها وخططها الإنتاجية، بعدما تعرضت منشآتها وبراداتها ومخازنها للتخريب، فقد عاد المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا بقوة، واليوم بدأت تتسوق الأقماح من المزارعين المتعاقدين معها لتوفير البذار للعام القادم.

وبين المدير العام للمؤسسة الدكتور بسام سليمان أن الكميات التي تم استلامها من القمح حتى الأول من هذا الشهر بلغت تسعة عشر ألف طن من خطة مقررة قدرها 75 ألف طن، منها 25 ألف طن من محافظة الحسكة والباقي من المحافظات الأخرى، ويجري العمل على غربلتها مباشرة، ومن ثم تعقيمها لتكون نواة البذار للعام القادم عند الطلب والحاجة إليها، مشيراً إلى أن الفارق الكبير بين ما تم استلامه وهو 19 ألف طن وبين المخطط هو مخزون استراتيجي ليس للعام القادم فحسب، وإنما للسنوات القادمة أيضاً. وأوضح بأنه تم تحويل أربعة مليارات إلى المصارف الزراعية ليصار إلى تسديدها للمزارعين المتعاقدين مع المؤسسة الذين سلموا إنتاجهم من القمح والشعير.

وأضاف مدير عام مؤسسة إكثار البذار أنه في الوقت الذي يتم فيه يومياً استلام ألف طن من القمح، فقد تم تسويق 9630 طناً من الشعير، في حين الخطة تشي بتسويق 8300 طن، وهذا مؤشر جيد على رغبة المزارعين في تسليم إنتاجهم من المادة للمؤسسات الحكومية كالأعلاف والبذار، وهذا مرده إلى السعر المجزي والمحفز.

يذكر بأنه تم توزيع 42 ألف طن العام الماضي من بذار القمح على مستوى القطر.