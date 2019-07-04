2013 تاجراً و224 شركة انتسبوا لغرفة تجارة طرطوس

طرطوس – وائل علي

بلغ عدد التجار والشركات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس للعام الماضي \2013\ منتسباً و\224\ شركة، ومنحت الغرفة لنفس الفترة \369\ شهادة منشأ وفاتورة للمواد المصدرة بمختلف أنواعها وعائديتها سواء العامة أم الخاصة، وباشرت العمل بصندوق تقاعد التجار منذ مطلع العام الجاري استناداً للقانون 23 لعام 2019، والنظام الداخلي المصدق من وزارة التجارة الداخلية.

وتركزت مداخلات اجتماع الهيئة السنوي للغرفة الذي حضره معاون وزير التجارة الداخلية ورئيس وممثل عن كل من الرفيق أمين فرع الحزب ومحافظ طرطوس ورئيس وأعضاء الغرفة ومديري المالية والجمارك والتجارة الداخلية، على الضرائب المالية التي اعتبرها البعض مرتفعة، ومطالبة التجار خاصة تجار الكهربائيات المفرق بإبراز البيانات الجمركية رغم وجود فاتورة الشراء، ومعالجة واقع بسطات الأرصفة المستشري، ونقل الأكشاك إلى أماكن مناسبة، وارتفاع رسوم التسجيل بالغرفة، واشتراط تسجيل عامل على الأقل لدى التأمينات لكل تاجر دون مراعاة حجم العمل ونوعه وقدرة التاجر، ومعالجة ممارسة مهنة تجارة العقارات وبيع السيارات بدون ترخيص أو ضريبة، وإصدار مجلة شهرية، وسوء خدمات البلديات وطرقها، ودعوة التجار لحضور الفعاليات الرسمية حسب الاختصاص، وإشادة مشروع استراتيجي لصالح أسر الشهداء والجرحى بدل تقديم التبرعات والمساعدات بالطريقة المعمول بها، وإنشاء شركة مساهمة أو قابضة لإقامة مشروعات كبيرة لصالح المحافظة، وتوسيع المنطقة الصناعية، وإزالة إشارة الري عن الأراضي والعقارات الزراعية، وتعديل مضمون البلاغ \4\ بما يناسب خصوصية الساحل.