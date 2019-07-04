 75 شركة صناعة غذائية في معرض فود إكسبو

دمشق – البعث

تنطلق غداً في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف /فود إكسبو/ في دورته الخامسة عشرة، برعاية وزارة الصناعة، ومشاركة 75 شركة صناعات غذائية وطنية وشركات من لبنان والإمارات وإيران.

ويتخصص المعرض الذي يستمر أربعة أيام في صناعات الزيوت والدهون الغذائية والمعجنات والمعكرونة والحبوب والمعلبات والكونسروة والألبان والأجبان والمواد الأولية لهذه الصناعات، واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وأغذية الاطفال والآيس كريم والقهوة والشاي والأعشاب والمنتجات السكرية والحلويات والمياه المعدنية والغذائية والعصائر وآلات التعبئة والتغليف وموادها، إضافة إلى المؤسسات والبنوك وصناديق التنمية والتمويل.

وأكد مدير المجموعة المنظمة غياث شماع أن الشركة استكملت استعداداتها لإطلاق هذه الدورة الجديدة من المعرض الذي يشكل داعماً أساسياً للصناعات الغذائية الوطنية ومستلزمات إنتاجها من خلال الترويج والتسويق لمنتجاتها داخلياً للوصول إلى كل حلقات البيع حتى المستهلك النهائي، إضافة إلى الترويج لها في الأسواق الخارجية من خلال وفود الشراء الخارجية لتعزيز وجود هذه المنتجات في أسواقها التقليدية، وفتح أسواق جديدة مستفيدة من سمعتها الطيبة لدى زبائنها في تلك الأسواق من خلال ما تتميز به من سمعة كسبتها عبر إرث طويل من التميز بالجودة العالية.

وأشارت الشركة المنظمة إلى أنها تستهدف في هذا المعرض المنتجين المصدرين والمستوردين المتخصصين بالصناعات الغذائية ومنظومة التعبئة والتغليف وصناع القرار في هذا المجال، وتجار المواد الغذائية ومراكز البيع ورجال الأعمال والمستثمرين في مجالات اختصاصات المعرض، وأصحاب المنشآت السياحية والفنادق والمراكز التجارية والمستهلك النهائي.