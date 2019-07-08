فوز كبير لمنتخبنا على كوريا الديمقراطية في دورة الهند الدولية

حقق منتخب سورية للرجال لكرة القدم فوزاً كبيراً ومستحقاً على نظيره الكوري الديمقراطي بخمسة أهداف لهدفين في أولى مبارياته في دورة الهند الدولية ضمن تحضيرات منتخبنا للتصفيات المزدوجة لنهائيات آسيا وكأس العالم.

وسجل أهداف منتخبنا كل من شادي الحموي هدفين ومحمد المرمور هدفين وفراس الخطيب في الدقائق40 و55 و60 و67 و90 بينما سجل هدفي كوريا جونغ الغوان وري هونغجن في الدقيقتين 3 و79. وتم اختيار شادي الحموي أفضل لاعب في المباراة.

وكانت دورة الهند افتتحت أمس الأحد، حيث فازت طاجيكستان على الهند بأربعة أهداف لهدفين.

يشار إلى أن المنتخبين اللذين يحصدان أكبر عدد من النقاط في المباريات الثلاث سيتأهلان إلى المباراة النهائية، علماً أن المنتخبات المشاركة هي الهند وكوريا الديمقراطية وطاجيكستان، إضافة إلى منتخبنا.

وكان منتخبنا الوطني للرجال أنهى تدريباته الاستعدادية عبر حصة تدريبية، ركّز خلالها المدير الفني فجر إبراهيم على اللعب الجماعي والحالات الهجومية من الأطراف ومن العمق، إضافة لبعض الجمل التكتيكية بخط الدفاع، وخصص ربع الساعة الأخير من المران للركلات الثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وسبق المران درس نظري تم فيه عرض فيديو لمباراة كوريا الديمقراطية وأوزباكستان الودية التي جرت الشهر الفائت، وتحليل أداء المنتخب الكوري بمكامن قوته، والثغرات التي يجب استغلالها على أرضية الملعب.

وأوضح معالج المنتخب رفيق المصري أنه تم التغلب على حالة الإجهاد الذي سببه طول ساعات السفر، وتغير المناخ بجلسات استشفائية لجميع اللاعبين، وتم تزويدهم بالسوائل الغنية بالشوارد والأملاح لمقاومة الرطوبة العالية.