الجيش اليمني يستهدف بصواريخه مطار أبها الدولي

أعلن سلاح الجو اليمني تنفيذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في المدينة نفسها، وذلك بطائرات طائرات “قاصف ك2″، وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسيّر استهدف في العملية الأولى مطار أبها الدولي، حيث استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية، وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار، والعملية الأخرى استهدفت محطة تهامة للكهرباء، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة.

واعتبر في بيان أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تحالف قوى العدوان السعودي، الذي شن خلال 48 ساعة الماضية 32 غارة جوية على مناطق متفرقة من البلاد سقط على إثرها شهداء وجرحى، لافتاً إلى أن ثقة الشعب اليمني بالمؤسسة العسكرية والتفافه حول الجيش واللجان الشعبية المدافعين عن والوطن والكرامة والسيادة أحد أهم أسباب الصمود، داعياً الشعب اليمني إلى المزيد من الصبر والصمود والتلاحم، ووعد بأن النصر أقرب من أي وقت مضى، وقال: إن القوات المسلحة تهدي الإنجازات العسكرية إلى الشعب الصامد والمجاهد، مؤكداً أن القوات المسلحة تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة بمختلف أنواعها، وهذا يكفي للاستمرار في الصمود لسنوات قادمة.

إلى ذلك، استهدفت القوة الصاروخية في الجيش اليمني بصاروخ زلزال1 مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في عسير، وقال مصدر عسكري: إن وحدة الإسناد الصاروخي في الجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ زلزال1 تجمعات المرتزقة في مجازة الشرقية بعسير، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، مضيفاً: إن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفّذت هجوماً على مواقع للمرتزقة في مجازة الغربية، كما أحبطت محاولة تسلل للمرتزقة شرق جبل الدود بجيزان، وكبّدت قوى العدوان خسائر في الأفراد والمعدات، مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية قبالة جبل قيس في المحور ذاته.

كما قُتل وجرح عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي، وتم إفشال محاولة زحف لهم في جيزان، وأفاد مصدر عسكري عن مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة إثر استهداف 3 آليات بقذائف المدفعية شرق الدود.

في غضون ذلك، كشفت وزارة الثروة السمكية اليمنية أن العدوان السعودي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات على اليمن تسبب باستشهاد وجرح المئات من الصيادين وخسائر بأكثر من ستة مليارات دولار في قطاع الثروة السمكية، وقال الوزير محمد الزبيري: إن العدوان تسبب في استشهاد 268 صياداً وإصابة 216 آخرين، موضحاً أن خسائر قطاع الثروة السمكية بلغت خلال العدوان ستة مليارات و750 مليوناً و454 ألف دولار، مشيراً إلى أن قوى العدوان دمّرت خلال السنوات الماضية 249 قارب صيد بسواحل الحديدة والعشرات من المنشآت المرتبطة بهذا القطاع، لافتاً إلى أن الثروة السمكية تشكّل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة تسهم في استدامة إجمالي الناتج المحلي فضلاً عن توفير فرص عمل لآلاف اليمنيين إلى جانب الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يحقق عوائد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

يذكر أن اليمن يمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2000 كيلومتر غنياً بالأسماك والأحياء البحرية تمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية والخلجان.