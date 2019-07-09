الصين: بيع واشنطن أسلحة لتايوان يقوّض سيادتنا

احتجت الصين بشدة، أمس، على موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة إلى تايوان، مؤكدة أنها “اعتداء خطير على القانون الدولي”، وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ: إن “صفقة بيع الأسلحة الأميركية لتايوان خرق صارخ لمبدأ الصين الواحدة، وتدخل فاضح في شؤوننا الداخلية يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية”.

وأضاف: إن الصفقة تشكّل أيضاً “اعتداء خطيراً على أبسط أعراف وقوانين العلاقات الدولية، وكذلك اللجنة الأميركية الصينية المشتركة”، وقال: “لقد أعربنا عن احتجاجنا الشديد على هذه الأفعال، ووجهنا للجانب الأميركي خطاباً صارماً بهذا الشأن نطالب فيه بوقف الصفقة”.

وأعلنت واشنطن، في وقت سابق أمس، الموافقة على صفقة لبيع أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار لتايوان، تتضمن دبابات أبرامز وصواريخ ستينغر ومعدات متعلّقة بها.

وقالت “وكالة التعاون الدفاعي والأمني” التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في بيان: إنها أخطرت الكونغرس بهذه الصفقة، التي تشمل بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز “أم1إيه2تي أبرامز” و250 صاروخ أرض-جو قصيرة المدى، وصواريخ “ستينغر” المحمولة على الكتف، وأكثر من 1500 صاروخ مضاد للدبابات من طرازي “جافلين” و”تاو”، فيما لدى الكونغرس مهلة 30 يوماً للاعتراض على هذه الصفقة، وهو أمر غير مرجّح إطلاقاً.

وأعربت الصين مراراً عن رفضها التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية، بما في ذلك قضية تايوان.

وفي السنوات الأخيرة، تحسبت واشنطن من إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انخرط في حرب تجارية واسعة النطاق مع الصين، أبدى استعداداً أكبر لتعزيز العلاقات مع تايوان وبيعها أنظمة تسلّح متطوّرة.

بالتوازي، أعلنت الإدارة الأميركية عن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض منتجات الصلب المستوردة من المكسيك والصين، وذلك في إطار الحرب التجارية التي افتعلها ترامب مع هذين البلدين ودول أخرى منذ العام الماضي.

وجاء قرار فرض الرسوم بعد شهرين على موافقة ترامب على إلغاء رسوم على الصلب والألمنيوم المستورد من المكسيك وكندا، عقب موافقة هذين البلدين وواشنطن على اتفاقية التجارة المعدّلة لأميركا الشمالية.

وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة الأميركية لتبرير قرار فرض الرسوم: “إن منتجات الصلب المستوردة لاستخدامات البناء تستفيد من دعم حكومي في الصين والمكسيك وكندا، لكن في حالة كندا فإن مبلغ الدعم ضئيل، ولذلك لم تفرض رسوم في المقابل”، مشيرة إلى أن قيمة منتجات الصلب لأغراض البناء المستوردة من الصين والمكسيك مجتمعة بلغت 1.5 مليار دولار عام 2018.

وكان ترامب أعلن العام الماضي عن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 25 بالمئة على الصلب، و10 بالمئة على الألمنيوم على واردات بلاده من هاتين المادتين من الصين ودول أخرى، مثل كندا والمكسيك وبعض الدول الأوروبية، بحجة حماية الإنتاج المحلي، لكنه وافق في وقت لاحق على إعفاء المكسيك وكندا منها، ولقيت تلك الرسوم انتقادات دولية واسعة.