إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والمهنية وفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة 2019 الأولى.

وأوضح وزير التربية عماد العزب أنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي 119148 طالباً وطالبة نجح منهم 70623 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 59.27 بالمئة، وأضاف: إنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 71095 طالباً وطالبة، نجح منهم 29387 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 41.33 بالمئة.. كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 2055 طالباً وطالبة، نجح منهم 1264 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 61.51 بالمئة.