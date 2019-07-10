بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد أيوب يحضر تخريج دورة صاعقة لدفعة من الضباط الجدد

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام وزير الدفاع بحضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الضباط الذين اجتازوا بنجاح دورة الصاعقة.

وقدم الخريجون عروضاً عسكرية ورياضية أظهروا من خلالها لياقتهم البدنية والرياضية العالية كما تضمن الحفل بياناً عملياً يحاكي ظروف المعركة الحقيقية ويظهر مستوى المهارات العالية للضباط الخريجين.

وألقى العماد أيوب كلمة هنأ فيها الخريجين بتخرجهم وقد أصبحوا أكثر صلابة وأغنى معرفة وأوسع نظرة وأعمق تجربة وقدرة على استخدام فنون القتال التي يحتاجونها في خوض هذا النوع من الحروب غير التقليدية التي تخوضها سورية منذ أكثر من ثماني سنوات، مؤكداً على أهمية نقل ما اكتسبوه من مهارات إلى زملائهم ومرؤوسيهم في أماكن عملهم مع بقية رفاقهم المقاتلين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة حمل الأمانة وصون الكرامة وإكمال درب التضحية والبطولة والفداء.

وأثنى السيد العماد في كلمته على الجهود الكبيرة التي بذلها المدربون فأثمرت رجالاً أشداء قادرين على الدفاع المشرف عن الوطن وإعلاء رايته، مشدداً على أن السوريين شعباً وجيشاً وقيادة مصممون على تطهير كامل التراب السوري من رجس المجاميع الإرهابية المسلحة مهما بلغت التضحيات.

وأكد الضباط الخريجون بدورهم أنهم سيبقون عند حسن الظن بهم رجالاً أشداء مستعدين للتضحية بكل غال ونفيس في سبيل الدفاع عن عزة الوطن وأمنه وسيادته.

رافق العماد وزير الدفاع عدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.