افتتاح الخط الثاني المتكامل للإنتاج في معمل أحذية مصياف

حماة- منير الأحمد:

افتتح وزير الصناعة المهندس محمد زين العابدين جذبة الخط الثاني المتكامل لإنتاج الأحذية المدنية وخط لتدوير المخلفات الجلدية في مصياف، وذلك بحضور الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب والمحافظ محمد الحزوري وأسامة أبو فخر مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ومحمد خير الرفاعي مدير الشركة العامة للأحذية.

وأشار وزير الصناعة إلى ان افتتاح هذين الخطين الانتاجيين له أبعاد ومنعكسات اقتصادية واجتماعية من حيث زيادة إنتاج المعمل وتحقيق قيمة ربحية له نوعاً وكماً وإيجاد أسواق ومنافذ تصريف جديدة وتحسين الدخل المادي للعمال وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة لا سيما ذوي وأسر الشهداء، ولفت إلى أهمية وضع مطحنتين جديدتين لطحن وتدوير المخلفات الجلدية بهدف إعادة تدويرها وتصنيعها مجدداً كمنتجات يستفاد منها في عدة اغراض مثل البلوك والقرميد البلاستيكي والمطبات الصناعية وغيرها ناهيك عن التخلص من التلوث الذي تسببه هذه النفايات للبيئة ولا سيما ان كمية هذه النفايات المتكدسة منذ إحداث المعمل عام 1977 تتجاوز 800 طن.

وأكد امين فرع الحزب والمحافظ ان افتتاح الخط سينعش الحركة الانتاجية والتسويقية لدى المعمل ويمنحها زخما أقوى علاوة على اسهامه في توليد فرص عمل لا سيما لذوي الشهداء، فضلاً عن أنه خطوة مهمة على طريق تطوير العملية الإنتاجية وعودة المعمل لدائرة الإنتاج مجدداً، لافتين إلى ان المعمل رائد على مستوى شركات القطاع العام الإنتاجية ولديه كوادر خبيرة تضاهي مثيلاتها في شركات ومعامل الأحذية في القطاع الخاص.

وبين مدير المعمل شريف حسن أن الغاية من تحديث الخطوط الإنتاجية في المعمل بخاصة افتتاح الخط الثاني المتكامل لإنتاج الأحذية المدنية تعزيز حضور منتجات المعمل في السوق المحلية وتنشيط الحركة الإنتاجية والربحية في المعمل من خلال تصنيع أصناف وموديلات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق مع التركيز على التأهيل والتدريب المستمر للعمال و تحقيق الترويج والانتشار الواسع لمنتجات المعمل في مختلف المحافظات السورية.

وفي السياق ذاته قام وزير الصناعة برفقة أمين الفرع والمحافظ بوضع حجر الأساس لمركز التدريب والتأهيل الخاص في غرفة صناعة حماة.

ومن مهام هذا المركز إقامة دورات تدريبية في مجالات الصناعة المختلفة والمساعدة والاستشارة في مجال الإدارة والبحث عن فرص عمل وخدمات التكنولوجيا السائدة وخدمات الشراكة المكتبية وتوفير دخل مادي لغرفة الصناعة.