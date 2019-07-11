“البريد” ينهض كرافعة تنموية

دمشق – بسام عمار

اطلع المدير العام للمؤسسة السورية للبريد الدكتور المهندس بدر أحمد ورئيس مجلس محافظة ريف دمشق على واقع العمل بمديرية بريد الريف، ومكاتب البريد في يبرود والنبك وديرعطية.

وقال الدكتور أحمد خلال لقائه العاملين إن الجولة تأتي ضمن خطة الإدارة التي تم وضعها في هذا الإطار لتعزيز الجانب الميداني في العمل، والتواصل مع إدارات الفروع ومراكز البريد للاطلاع على واقع العمل فيها وجهوزيتها والصعوبات التي تواجهها لتذليلها إن أمكن بشكل مباشر، أو من خلال الإجراءات اللاحقة، والاستماع إلى آراء المواطنين بالخدمات المقدمة من قبل مراكزنا؛ لأن هدفنا الأساسي تعزيز ثقة المواطنين وتسهيل الإجراءات وتبسيطها وتقديم أفضل الخدمات وبأقل وقت، منوهاً إلى مركزي النبك ودير عطية اللذين لم يتوقفا عن العمل طيلة الأعوام الماضية، والعام الحالي سيتم أتمتة مركز الدير بحيث يقدم كل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، في حين أن مركز يبرود تعرض لبعض الأعمال التخريبية وسيتم إعادة تأهيله بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن البريد يشهد حالياً نهضة جديدة وعملية تطوير وتحديث، وسيكون أحد أهم روافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وأن الإدارة تعمل بروح الفريق ونجاحها هو نجاح لكل عامل في المؤسسة، وهناك سعي دائم لتطوير العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتطوير القطاع.

وأكد رئيس مجلس المحافظة على استعداد المحافظة لتقديم مختلف أشكال الدعم والعون لإنجاح العمل البريدي في المحافظة.