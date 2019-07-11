رغم قلة السيولة المالية ونقص آليات الخدمة خدمات طرطوس تنجز سلة مشاريع متجاوزة ذريعة انخفاض معدلات الإنفاق

طرطوس-لؤي تفاحة

تعد مديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس من أهم الشركات والمديريات الخدمية التي يراهن عليها أبناء المحافظة لتلبية العديد من الأعمال والمشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها، ولا سيما في قطاعي الأبنية المدرسية والطرق الخدمية في كافة مناطق طرطوس، ورغم كل الظروف ولاسيما المالية وما يتعلق بالحصار الاقتصادي الجائر وضعف الإمكانات وانخفاض معدلات الإنفاق التي يتم تخصيصها للمحافظة، ومع ذلك فقد تمكنت مديرية الخدمات الفنية في طرطوس من تحقيق نسب تنفيذ جيدة مقارنة بمعدلات الإنفاق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خمس مدارس، وهي مدرسة صناعة صافيتا وجديدة عبدالله وثانوية العنازة والمرانة وبيت ملحم، كما يستمر العمل في \13\ مدرسة تتراوح نسب التنفيذ فيها ما بين \11,5-82,5\% في كل من الناصرة وبيت عثمان وجارة الوادي وجديتي والمصيات وراس الشغري ومصطفى خلوف والجروية والبارقية ودوير الشيخ سعد وغيرها، في حين تم الإعلان مؤخراً عن تنفيذ مدرسة حطين بقيمة\113949\مليون ليرة، ومدرسة القبيبة قيد التعاقد بقيمة \44515\ مليون ليرة، كما تمت المباشرة بتنفيذ مدرسة أم الشهداء – الصالة الرياضية، تعهد الشركة العامة للبناء والتعمير فرع طرطوس بتاريخ 7\4 \2019، وتضم 25 قاعة درسية مع ملحقاتها بقيمة عقدية \393772\مليون ليرة.

وفي مجال الأعمال المنجزة للطرق فقد أشار المهندس علي رستم مدير الخدمات الفنية في طرطوس إلى تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية للطرق، ومنها المباشرة بأعمال صيانة الطرق المحلية ضمن خطة المديرية للعام الحالي بمعدل \15000\م3 بعد التخفيض موزعة على مختلف المناطق، حيث بلغت الكمية المنفذة حتى تاريخه \4566\م3 بنسبة إنجاز تتجاوز 30%، كما قامت آليات المديرية بتعزيل جوانب الطرقات وإزالة الانهيارات على الطرق المحلية والزراعية والسياحية وخصوصاً ضمن فترة الأحوال الجوية الطارئة التي سادت مع بداية العام الحالي، وكان لهذه الخدمات المقدمة من كوادر وعمال المديرية دور متميز في فتح وتسليك الطرق ومعالجة الاختناقات نظراً لسرعة تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وعودة العمل باستخدام هذه الطرق من قبل المواطنين، ومعالجة تلك الانهيارات، كما تعمل المديرية على مواصلة صيانة الشاخصات الطرقية القديمة وتركيب الشاخصات الجديدة والكبيرة التي تم تقديمها من قبل وزارة النقل بحدود \250 \شاخصة.

وبخصوص طريق القدموس –السعدانة فقد تم إعداد الإضبارة الفنية للمشروع بقيمة عقدية \464060\ مليوناً، وتمت إجراءات التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور والعقد قيد التصديق حالياً، في حين يستمر العمل بطريق الصفصافة خط الجديد مفرق الريحانية مع عبارة بطول \3\ كم، وبلغت نسبة التنفيذ \27\%.

وبالنسبة للأعمال المنجزة في مجال الإسكان والمرافق فقد تم إنجاز المخططات التنظيمية التالية \خربة الأكراد -الطراق- تجمع البريخية –جب الأملس. والقيام بأعمال إنجاز المخططات التنظيمية التالية \كرتو – تل سنون – المشرفة – تجمع بيت يوسف- مجدلون البحر- بلاطة – كرم بيرم – وترواح نسبة الإنجاز ما بين /75-95 %/، كما ستتم المباشرة بإنجاز المخططات التنظيمية التالية: تجمع الدكيكة – بني نعيم –الجيومسية –الكريم بيت عقول، والتعاقد على \15\ تجمعاً للمسح الطبوغرافي، وتمت المباشرة بهذه الأعمال منذ بداية الشهر الرابع الفائت، مع الإشارة بحسب رستم إلى أن نسبة الإنجاز تشكل/100%/من التمويل لتاريخ نهاية الشهر السادس، كما أن هناك كشوفاً مالية كبيرة تنتظر التمويل ليتم صرفها، كما أن سير العمل في معظم المشاريع الواردة في خطة المديرية تتم بشكل جيد. ولفت مدير خدمات طرطوس الفنية إلى أن معظم الصعوبات التي تؤثر سلباً على وتيرة العمل تتجلى بشكل أساسي بنقص الاعتمادات المرصدة لبنود الموازنة، وقدم الآليات التي تشكل صعوبة في إنجاز المهام؛ لذا نطمح لتعزيز الاعتمادات لبنود الموازنة وخاصة في مجال الطرق، والحاجة الماسة لإكساء الطرق المحلية والزراعية، وكذلك الحاجة الماسة لشراء آليات ثقيلة من مداحل وتركسات وبوبكات وغيرها.