الجزائر: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المتظاهرين

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، عن أن قوات الجيش أوقفت إرهابيين غير معروفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن.

وجاء في بيان للوزارة: “إنه في إطار مكافحة الإرهاب، تمّ توقيف خمس عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمدينة باتنة، من قبل مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، خلال الفترة من 3 إلى 7 تموز 2019، وبعد تحقيقات معمّقة، تبيّن أن الأمر يتعلق بإرهابيين غير معروفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن”، وأضاف: “إن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات باستخدام عبوات متفجرة”.

وكشف البيان عن أسماء الموقوفين دون الإشارة إلى ألقابهم العائلية، وهم: “ع. وائل”، و”ب. أيمن”، و”م. خالد”، و”م ساعد”، و”م. عبد الرحمن”.

وكان الجيش الجزائري أعلن الأسبوع الماضي تمكّن وحداته خلال النصف الأول من العام الجاري من تحييد 49 إرهابياً واسترجاع 370 قطعة سلاح بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة، وقال مصدر في الجيش: “إن العمليات التي قامت بها مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي مكّنت خلال ذات الفترة من القضاء على 6 إرهابيين، وإلقاء القبض على 11 آخرين، واستسلام 31 إرهابياً مع العثور على جثة إرهابي واحد، وتوقيف 96 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالإضافة إلى كشف 136 مخبأ و6 ورشات لإعداد المتفجرات، واسترجاع 370 قطعة سلاح”، وأضاف: “إن وحدات الجيش صادرت 1228 قذيفة و32 صاروخاً و6 قواعد إطلاق صواريخ و49 مفجراً 353 صمام 13 مشعل وكميات كبيرة من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات و548 قنبلة و80 لغماً ومئات الكيلو غرامات من مادة البارود والديناميت”.