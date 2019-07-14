تنفيذاً لتوجّهات الدولة بدعم وتمكين المسرّحين الحكومة: عدم احتساب سنوات الخدمة لسنّ التقدّم للمسابقات

ناقش مجلس الوزراء استعدادات وزارة التعليم العالي لقبول الناجحين في الثانوية العامة بجميع فروعها في الجامعات “العامة والخاصة” والمعاهد للعام الدراسي القادم، وأكد المجلس ضرورة تأمين متطلبات نجاح المفاضلة العامة وعملية التسجيل الجامعي بجميع مراحلها.

وكلّف المجلس، في جلسته الأسبوعية، أمس، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، وزارتي التربية والتعليم العالي بإعداد برنامج توجيهي وتنفيذي للتنمية البشرية في المدارس والجامعات بهدف الحد من مفرزات الحرب الإرهابية على الطلاب من النواحي النفسية والاجتماعية والتربوية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مؤشّرات النجاح التي تشهدها العملية التربوية والتعليمية تؤكّد أن سورية في الطريق الصحيح لتجاوز الحرب وإعادة بناء ما دمّره الإرهاب على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وفي موضوع آخر وافق المجلس على عدم احتساب السنوات التي قضاها المسرّح في الخدمة الإلزامية او الاحتياطية لسن التقدّم للمسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة، وذلك تنفيذاً لتوجّهات الدولة بدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم.

واعتمد المجلس مقترحات هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتعلّقة بتطوير منظومة الجودة، نظراً لأهميتها في ضمان سلامة المنتجات المحلية والمستوردة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية، وتعزيز نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.

وقرّر المجلس إعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية في مدينة تدمر المحرّرة من الإرهاب، وفق الأولويات، وتمّ تكليف وزارة الثقافة بالتنسيق مع المحافظين لترميم الأوابد الأثرية المتضرّرة من الإرهاب واستثمارها في تطوير الجانب السياحي بالمحافظات، ما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية وصون الإرث الثقافي والحضاري.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بتنفيذ مشروع صيانة زفتية دورية وإسعافيه لطريق “السفيرة الجبول خناصر أثريا”، الذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يربط حلب بالمناطق الوسطى والجنوبية والغربية حالياً، وذلك بهدف ضمان جودة الحالة الفنية للطريق نتيجة الغزارة المرورية للمسافرين من وإلى حلب، واستمرار تدفق الشاحنات الكبيرة على هذا الطريق الحيوي.

وفي تصريحات للصحفيين أكد وزير التربية عماد العزب أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج وتأهيل الكوادر التدريسية بما يتوافق مع هذه المناهج، وتواصل تعاونها مع وزارة التعليم العالي في مجال التنمية البشرية وتطوير قدرات الطلاب لتجاوز آثار الحرب ومفرزاتها.

من جهته أشار وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم إلى أن الوزارة بدأت بالتحضير للمفاضلة العامة للقبول في الجامعات بعد إقرار الأعداد المطلوبة وفق حاجة الجامعات وسوق العمل والوزارات، مؤكداً عدم وجود أي زيادة في أقساط الجامعات الخاصة للعام الدراسي القادم.

وأوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني أن “البنية التحتية الوطنية للجودة” تعنى بتسهيل نفاذ المنتجات السورية للأسواق الخارجية، سواء كانت “مادية أو خدمات”، وذلك يتطلب مطابقة هذه المنتجات لمتطلبات الأسواق وضمان توافقها مع المعايير والمواصفات المعمول بها، مشيراً إلى أنه سيتمّ اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز هذه البنية.