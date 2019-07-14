مرسومان بتعديل 3 مواد من قانون خدمة العلم..  ومنح بطاقة “جريح وطن” للمصابين بنسبة عجز 40 % فما فوق

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2019 القاضي بتعديل المواد 10 و95 و113 من قانون خدمة العلم، كما أصدر سيادته المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 القاضي بمنح بطاقة تكريم تسمى “بطاقة جريح وطن” للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية، وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش، وفيما يلي نص المرسوم رقم (12):

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة /1/: تُعدّل المواد 10 و95 و113 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، وفق الآتي:

المادة (10): أولاً- تؤجّل الخدمة الإلزامية للمكلّفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات الآتية:

أ- طالب التحصيل الثانوي والمتوسط والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وفق الآتي:

1- أن يكون مواظباً على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف.

يعدّ مؤجلاً دراسياً حتى نهاية العام الميلادي المكلّف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.

2- ألا يتجاوز سنه عند الدراسة داخل الجمهورية العربية السورية الحدود الآتية:

21 سنة لطلاب الدراسة الثانوية.

24 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة “التقانية” التي مدة دراستها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية.

25 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة “التقانية” أو المدارس التي مدة دراستها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.

26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات.

27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات.

29 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها ست سنوات.

تضاف مدة تعادل الحد الأدنى للحصول على الدرجة مضافاً إليها سنة بعد السن المحدّدة لطلاب الكليات الجامعية لطالب دبلوم التأهيل والتخصص وماجستير التأهيل والتخصص.

تضاف مدة ثلاث سنوات مضافاً إليها مدة تعادل مدة سنوات المقرّرات بعد السن المحدّدة لطلاب الكليات الجامعية لطالب الماجستير في جميع الكليات عدا كليات الطب.

تضاف سنوات تعادل الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية في كليات الطب بعد السن المحدّدة لطالب الكلية الجامعية لطالب الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية.

تضاف مدة أربع سنوات بعد السن المحدّدة لطالب الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية لطالب الدكتوراه في جميع الكليات.

3- يؤجّل حملة الشهادات الطبية “طب بشري- طب أسنان- صيدلة”، الذين يتابعون اختصاصاتهم بالإقامة في مشافي الدولة، حسب مدة الإقامة المحددة من قبل الجهات المعنية بذلك.

4- تضاف سنتان إلى السن القصوى المحدّدة للتأجيل الدراسي للمكلّف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا خارج الجمهورية العربية السورية.

5- يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحدّدة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها.

6- لا يجوز تأجيل الطالب دراسياً بعد سن السابعة والثلاثين.

7- يؤجّل المكلّف الحاصل على الشهادة الثانوية أو خريج المعهد المتوسط “التقاني”، الذي سجّل في إحدى الجامعات، ما دام ضمن السن المحدّدة لهذه الدراسة ولم يتجاوز عمره 22 سنة عند البدء في دراسته الجامعية وفي اختصاص متوافق مع اختصاصه في المعهد الذي تخرّج منه.

– يلغى التأجيل الدراسي للمكلّف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.

– يجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلّفين بقرار من القائد العام.

ب- أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية الولدين، وفي خدمة العلم الفعلية ثلاثة أولاد، وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله، على ألا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين.

ج- المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه.

د- الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية.

هـ- المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقاً لما يحدده النظام.

ثانياً- تؤجّل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذين لم يتموا سن 35 عاماً، ويجدّد التأجيل سنوياً لمدة أقصاها 5 سنوات بناء على وثائق تفيد بأن المكلّف مازال لائقاً صحياً ومؤهلاً للطيران، مرفقاً بشهادة مزاولة مهنة مصدّقة أصولاً من وزارة النقل.

– تحدد الوثائق والإجراءات اللازمة للتأجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة.

المادة (95): يعد متخلفاً المكلّف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع، ويغرم بغرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية.

المادة (113): أ- كل مكلّف يساق إلى الخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يغرم بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية.

ب- لا يحول تقديم المكلّف المذكور أعلاه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ الغرامة المقرّرة ما لم يدل بأسباب حالت دون حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة.

المادة /2/: يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-11-1440هجري الموافق لـ 14-7-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشـــــــــــــار الأســــــــــــد

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم القاضي بمنح بطاقة تكريم تسمّى “بطاقة جريح وطن”، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة /1/: تُمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية، وذلك للفئات الآتية:

أ- عسكريو الجيش والقوات المسلحة.

ب- عسكريو قوى الأمن الداخلي.

ج- كل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.

المادة /2/: يستفيد الحاصل على بطاقة جريح وطن من المزايا والخدمات الآتية:

أ- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة، وتحدّد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب- تخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدّد بقرار من وزير التعليم العالي.

ج- الأولوية للقبول في المدن الجامعية.

د- الأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة.

هـ- الأفضلية للاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدّد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

و- الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصراً لاستخدامهم الشخصي، وتحدّد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية.

ز- الإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية.

ح- الإعفاء من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح قرضاً من أجلها.

ط- تخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية، وتحدّد الشروط بقرار من وزير النقل.

المادة /3/: تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة /4/: يُنشر هذا المرسوم التشريعي، ويُعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.

دمشق في 11-11-1440 هجري

الموافق لـ 14-7-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشـــــــــــــار الأســــــــــــد