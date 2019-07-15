التربية: لم يتم تحديد موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي

أكدت وزارة التربية أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تحديد موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي.

ولفتت الوزارة إلى أن المرجعية الأساسية لذلك هي الموقع الرسمي للوزارة والفضائية التربوية والمكتب الصحفي وصفحتها على فيسبوك.