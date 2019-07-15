العراق.. مخطط صهيوأمريكي لتجنيد قيادات أمنية

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، أمس، عن وجود مغريات تقدّمها المخابرات الأميركية و”الإسرائيلية” لبعض القيادات الأمنية من أجل تجنيدهم لتنفيذ مصالحهم ومخططاتهم، وقال عضو اللجنة كريم عليوي: “إن معلومات وردت بتقديم المخابرات الأميركية والإسرائيلية مغريات كبيرة لبعض القيادات الأمنية”، وأضاف: “الغرض منها كسب تلك القيادات وتجنيدها لصالحها”، مشيراً إلى أن “واشنطن تسعى إلى تشويه عمل الأجهزة الأمنية العراقية واختراقها”.

وأوضح: “تمّ إطلاع القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بذلك، وتمّ الاتفاق على أن يكون عمل جميع القيادات الأمنية بإشراف لجنة الأمن والدفاع وإعادة تقييم لجميع تلك القيادات”.

وطالب مجلس إنقاذ الأنبار، في وقت سابق، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بإعادة هيكلة المناصب الأمنية الرفيعة بعد التسريب الصوتي لقائد عمليات الأنبار الفريق ركن محمود الفلاحي مع أحد عناصر المخابرات الأمريكية، فيما أكد النائب عن “تحالف الفتح” محمد كريم أن الفلاحي سيكون متهماً بالخيانة العظمى إن صح التسريب الصوتي بعد إكمال تحقيقات اللجنة المؤلفة من قبل وزارة الدفاع.

وزير الدفاع العراقي كان قد وجّه بتأليف لجنة تحقيق بعد عرض شبكة الإعلام المقاوم تسجيلاً صوتياً قالت: إنه يحوي اتصالاً بين الفلاحي وأحد عملاء الاستخبارات الأميركية “السي آي إيه”، ويتضمّن التسريب إعطاء إحداثيات الجيش والمقاومة العراقيين للجيش الأميركي، ولا سيما كتائب حزب الله العراق.

وفي المحادثة الهاتفية التي بثّت يشكر عميل الـ “سي. آي. إيه” الفلاحي، قائلاً له: إن “كل الإحداثيات كانت صحيحة”.

ميدانياً، استشهد شخص وأصيب أربعة آخرون جراء تفجير إرهابي أمس شمال العاصمة العراقية بغداد، وأوضح مصدر أمني لموقع السومرية نيوز أن دراجة نارية مفخخة انفجرت ضمن منطقة سبع البور شمال بغداد، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح، وأشار إلى أن القوات الأمنية ضبطت دراجة نارية أخرى مفخخة في المنطقة نفسها.

وأصيب مدنيان اثنان جراء تفجير إرهابي وسط العاصمة العراقية بغداد أمس الأول.

يأتي ذلك فيما قضت القوات العراقية المشتركة على ثمانية إرهابيين غرب محافظة صلاح الدين، وقال قائد شرطة المحافظة اللواء قنديل خليل محمد الجبوري لوكالة أنباء الإعلام العراقي واع: تمّ تنفيذ عملية أمنية في جزيرة الصينية غرب المحافظة أسفرت عن مقتل ثمانية إرهابيين وتدمير سيارة لهم وأسلحة كانت بحوزتهم، مشيراً إلى أن ملاحقة الإرهابيين في المنطقة مازالت مستمرة.

وكانت القوات العراقية قضت على 11 إرهابياً في محافظة ديالى شرق البلاد الأحد الماضي.