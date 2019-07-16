الاحتلال ينتهك السيادة اللبنانية ويخرق “السياج التقني”

جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها السيادة اللبنانية، وخرقت ما يسمى “السياج التقني” على الحدود الجنوبية للبنان قرب منطقة العباد في بلدة حولا. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن “جرافات حربية إسرائيلية اقتلعت عشرات الأشجار الحرجية وسط حراسة مشدّدة من الدبابات والعشرات من عناصر قوات الاحتلال في المنطقة في ظل استنفار واسع للجيش اللبناني”، وأوضحت أن الجيش اللبناني أبلغ قوة الأمم المتحدة “يونيفيل” بالخرق.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاك السيادة اللبنانية، حيث جدّدت طائراته وزوارقه الحربية، أمس، خرقها أجواء لبنان ومياهه الإقليمية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان: “إن سبع طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية على فترات متتالية ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق النبطية مرجعيون في الجنوب ومدينة صيدا وصولاً إلى مناطق الشوف والبقاع الغربي وإلى كافة المناطق اللبنانية”، وأشار إلى أن زورقاً حربياً إسرائيلياً خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة نحو 100 متر ولمدة 4 دقائق، فيما تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأمس الأول، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان أن أربع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما فوق مناطق الجنوب والشوف ومناطق بيروت وضواحيها بعبدا وعاليه والجنوب والبقاعين الغربي والأوسط، ثم غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة، وأضافت: إن زورقاً حربياً إسرائيلياً خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 100 متر ولمدة أربع دقائق.