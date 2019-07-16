فعالية توقيع أطول رسالة حب ووفاء للجولان تصل دمشق

دمشق- البعث- سانا:

تابعت فعالية “يلا سوا” الوطنية لتوقيع أطول رسالة حب ووفاء للجولان العربي السوري المحتل وأهله الصامدين جولتها، حيث حطت رحالها، أمس، أمام مبنى محافظة دمشق، لإيصال صوت وقرار السوريين على مساحة الوطن إلى كل العالم بأن الجولان عائد، والاحتلال الصهيوني كيان غاصب سيزول قريباً بفضل صمود وعزيمة أهلنا وأبناء شعبنا.

الفعالية، والتي انطلقت من أمام مبنى محافظة السويداء تحت عنوان “الجولان عربي سوري وسيبقى”، تزامناً مع ذكرى رفع القائد المؤسس العلم العربي السوري في سماء القنيطرة المحررة، مروراً بدرعا والقنيطرة وريف دمشق وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس، وصولاً إلى دمشق، تهدف إلى جمع 3 ملايين توقيع، لتختتم بتسليم الرسالة لممثل هيئة الأمم المتحدة في سورية، تعبيراً عن رفض الشعب السوري إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل، وللتأكيد على أن الجولان جزء لا يتجزأ من سورية، وسيبقى سوري الهوية والأرض والجغرافيا والتاريخ، وسيعود إلى حضن الوطن رغم كل المخططات والمؤامرات المعادية، وعلى أن الجولان ليس هدية أو هبة تمنح بقرار أو إعلان باطل من ترامب أو غيره.

وأكد عدد من المشاركين الموقعين على الرسالة أن إعلان ترامب لن يغيّر من حقيقة أن الجولان أرض عربية سورية محتلة وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معربين عن وقوفهم وتضامنهم مع أهلنا الصامدين في الجولان المحتل.

ودعا عدد من المشاركين إلى زيادة وتيرة الفعاليات التضامنية المندّدة بإجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحق أهلنا في الجولان المحتل، والتي تتم في ظل صمت دولي وعربي وإقليمي مريب، وشدّدوا على أن الجولان السوري راسخ في ضمير كل السوريين، وسيبقى قبلة لهم، ولن يقبلوا التخلي عنه مهما حاول أعداء سورية من أجل تغيير هويته أو سلخه عن أرضه الأم.

واستكملت الفعالية نشاطاتها في ساحة عرنوس، على أن تستكمل اليوم أمام مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بساحة الأمويين وأمام مبنى الاتحاد الرياضي العام، وفق ما بيّن المشرف على الفعالية الرحالة إحسان جاد الله نصر، لافتاً إلى الإقبال الكبير والتضامن من قبل كل شرائح المجتمع في جميع المحافظات.

بدورها أكدت المشاركة بالفريق رماح السعد أن الالتفاف الشعبي والحماس للمشاركة في الفعالية شكّلا لوحة جميلة تعبّر عن إصرار أبناء سورية على تحرير الجولان المحتل، مشيرة إلى أن الهدف من الفعالية إيصال صوت السوريين واستنكارهم لإعلان ترامب.

وتمّت الفعالية الوطنية بمبادرة من فريق “يلا سوا”، الذي يضم 14 سيدة من مختلف المحافظات، سيجمعن التواقيع على رول طوله 1000 متر وعرضه 150 سم، في رسالة إلى العالم بأن أبناء سورية موحّدون تجاه قضيتهم الوطنية، وهم متمسّكون بحقوقهم وأرضهم، وسيعيدون الجولان إلى سورية طال الزمان أم قصر.