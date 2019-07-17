إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في تعز

أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية، أمس، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز، وقال مصدر عسكري: إن وحدات من الجيش واللجان تصدت لمحاولة تسلل للمرتزقة على مواقعهم في الكدحة بمديرية المعافر مشيراً إلى إحباط الهجوم وفرار المرتزقة.وكانت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت في وقت سابق عملية إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ السديس في نجران ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، فيما استهدف سلاح الجو اليمني المسير مجدداً، في عملية واسعة مطار جيزان، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه، وقال المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: إن سلاح الجو المسير نفذ عملية جديدة على مطار جيزان بعدد من طائرات من نوع قاصف 2 كي، مؤكداً إصابة أهداف عسكرية وتعطيل الملاحة الجوية في المطار، فيما الغارة الثانية استهدفت مواقع عسكرية حسّاسة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير، مبيناً أن هذا الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان السعودي وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

إلى ذلك، أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز، وقال مصدر عسكري: إن وحدات من الجيش واللجان تصدت لمحاولة تسلل للمرتزقة على مواقعهم في الكدحة بمديرية المعافر، مشيراً إلى إحباط الهجوم وفرار المرتزقة.

وفي محافظة الضالع، ضبط الجيش اليمني أسلحة وعبوات ناسفة ومعدات خاصة بتصنيع وتفجير العبوات، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت أوكار المرتزقة.

هذا وواصلت قوى تحالف العدوان السعودي ومرتزقتها استهدافها وقصفها لمحافظة الحديدة في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد فيما تعرضت محافظات صعدة وصنعاء ومأرب لقصف مدفعي وصاروخي وغارات من قبل طيران العدوان خلال الساعات الماضية، وأوضح مصدر أمني أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مناطق بمديريتي الحالي الدريهمي وقريتي الزعفران ومحل الشيخ بمحافظة الحديدة ما خلف أضراراً بالمنازل والممتلكات.

وأشار إلى إصابة يمني في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة بنيران حرس الحدود السعودي، فيما تعرضت مناطق متفرقة في مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات العدوان السعودي.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي تسع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على معسكر السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، كما استهدف بغارتين الكلية الحربية بمديرية بني الحارث بالمحافظة ذاتها.

ورداً على هذه الاعتداءات استهدفت وحدة القناصة في الجيش اليمني واللجان الشعبية مرتزقة العدوان في عسير، حيث أكد مصدر عسكري مقتل وإصابة سبعة منهم قبالة منفذ علب.