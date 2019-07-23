إيران تحاكم شبكة تجسس أميركية من 17متهماً

وسط إعلان رسمي من طهران باعتقال شبكة تجسس مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ونفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهرّب من الرد من قبل وزير خارجيته، الذي كان يشغل مدير للوكالة، كشفت مصادر متطابقة أن طهران ألقت القبض على 17 جاسوساً يعملون لحساب “سي آي إيه”، وأن أحكاماً بالإعدام صدرت على بعضهم.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزارة الاستخبارات قولها: إنها فككت شبكة التجسس التابعة للاستخبارات الأميركية واعتقلت 17 مشتبهاً به، فيما قال مسؤول في الوزارة: إن بعض المعتقلين حُكم عليهم بالإعدام.

وقال بيان لوزارة الاستخبارات: “كان الجواسيس المقبوض عليهم يعملون في مراكز حساسة وحيوية في القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والنووية والعسكرية والفضاء الالكتروني وقطاع البنية التحتية… حيث جمعوا معلومات سرية”.

وعرضت وسائل إعلام إيرانية صوراً قالت إنها “لضباط في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانوا على اتصال بمجموعة المتهمين بأنهم جواسيس جرى اعتقالهم في إيران.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الموقوفون على صلة بالقضية، التي قالت إيران في حزيران إنها كشفت فيها شبكة تجسس إلكترونية كبيرة تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وإن عدداً من الجواسيس الأميركيين ألقي القبض عليهم في دول مختلفة جراء ذلك.

وأعلن مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية، أن أحكاماً قضائية بعضها الإعدام قد صدرت بحق الجواسيس الـ17، وأضاف: “إن الجواسيس المعتقلين كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنى التحتية والعسكرية والسايبرية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها حيث بلغ عددهم 17 شخصاً”.

ونوه إلى أن البعض قد خدع من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية بمنحه تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية، موضحاً أن “سي آي ايه” بادرت إلى تأسيس شركات مزيفة بهدف التجسس تحت وعود توفير فرص عمل أو تأمين معدات من خارج البلاد، وأشار إلى اتصالات قام بها عملاء الاستخبارات الأميركية بالمواطنين الإيرانيين بعناوين دبلوماسية على هامش المؤتمرات العلمية في أوروبا وأفريقيا وآسيا حيث وجهوا دعوات لأعضاء الشبكة بالتعاون الاستخباري، وأوضح أن جميع الأشخاص تلقوا تدريبات معقدة على يد ضباط الـ “سي آي ايه” في مجال إقامة الاتصالات مع الخارج بشكل آمن باستخدام معدات تجسس متطورة.

ولفت المسؤول الإيراني الى استخدام الجواسيس لمعدات حديثة كانت تخبأ داخل الصخور ويتمّ نقلها باستخدام الأماكن العامة كالحدائق والمناطق الجبلية وغيرها فضلاً عن توفير هويات مزورة.

في الأثناء جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيده أن الولايات المتحدة تمارس من خلال العقوبات الأحادية الإرهاب الاقتصادي وليس سياسة الحظر كما تزعم، وقال في تغريدة على موقع تويتر: ذكرت في اجتماع دول حركة عدم الانحياز بأن الإرهاب يعني استخدام العنف والتهديد ضد المواطنين لتحقيق مآرب سياسية لذلك فإن الولايات المتحدة بهذا المعنى تمارس الإرهاب الاقتصادي ولا يمكن إطلاق اسم الحظر عليه لأنه لم يصمم بهدف تنفيذ القانون وإنما لنقضه.

واقترح ظريف على جميع الدول إدانة استخدام هذا المصطلح القانوني “الحظر” لوصف إجراءات غير قانونية من جانب الولايات المتحدة، وقال: “نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين”.