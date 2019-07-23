المفكرة الثقافية

> يقيم فرع القنيطرة للحزب ندوة حوارية بعنوان: الوحدة الوطنية وسبل تدعيمها يحاضر فيها د. بسام أبو عبد الله، في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء في كلية التربية بالقنيطرة ويدير الجلسة رئيسة مكتب الإعداد والإعلام والثقافة في فرع القنيطرة لميس أحمد.

> تقيم وزارة الثقافة -مديرية ثقافة الطفل- بالتعاون مع مبادرة “عيون أطفالنا في عيوننا” بالتزامن مع فعاليات مهرجان الشام بتجمعنا مجموعة نشاطات للأطفال تتضمن: ورشات فنية (رسم، صلصال، رسم على الوجوه، رسم لوحات قماشية) وألعاب ترفهية، فقرات توعية صحية وتقديم هدايا للأطفال، موسيقا وغناء بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما والفن. وذلك عند الساعة السادسة من مساء اليوم في حديقة تشرين ضمن جناح مبادرة عيون أطفالنا في عيوننا ويستمر لغاية 17 آب.

> تقيم اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني محاضرة سياسية حوارية تحت عنوان: “دور الصهيونية في صفقة القرن وفي الأحداث الجارية في المنطقة” للباحث الأستاذ إبراهيم عبد الكريم رئيس التحرير في مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية. وذلك في الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس في قاعة المحاضرات في المركز الثقافي العربي- أبو رمانة.