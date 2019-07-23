تكريم متفوقي طرطوس

طرطوس-البعث

كرمت قيادة فرع طرطوس للحزب صباح أمس في صالة المركز الثقافي بطرطوس طلبة طرطوس الأوائل المتفوقين بالشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والمهنية بأنواعها والشرعية لدورة العام 2019

وهنأت الرفيقة ندى علي رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي المكرمين وذويهم وأهمية أن يكمل المتفوق تحصيله العلمي، مؤكدة أن الحزب كان ولا يزال برعاية الرفيق الأمين العام السيد الرئيس بشار الأسد داعماً أساسياً وكبيراً للعملية التربوية ورعاية المتفوقين لبناء جيل قوي فاعل قادر ليكونوا رجال الغد والمستقبل. وأشاد نقيب معلمي طرطوس أحمد حسن بالمتفوقين لأنهم أحسنوا الأداء وأخلصوا الوفاء للوطن بهذا التفوق وتوجه بالتقدير للأسرة التربوية ولكل من ساهم في تحقيق هذا التفوق.

واعتبر الطالب المتفوق محمد نديم ليلا في كلمة المتفوقين أن هذا التفوق هو ثمرة جهد ومثابرة خلال أعوام مضت وأهدى هذا التفوق للسيد الرئيس بشار الأسد ورجال الجيش العربي السوري وللأسرة التربوية وكل من وقف معهم وكان سنداً في تحقيق هذا التفوق.

حضر التكريم الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب والسادة نائب المحافظ والمحامي العام وعضو المكتب التنفيذي بالمحافظة والإدارات المعنية وأهالي المتفوقين وداعمي حفل التكريم عضو مجلس الشعب خضر حسين وعضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس وليد رفول.