حضور كبير للمغتربين في مهرجان فيروزة

حمص– سمر محفوض

وسط حضور كبير للمغتربين أقيم مهرجان فيروزة السنوي, على مدار ثلاثة أيام تضمن أنشطة ثقافية واجتماعية ودينية ورياضية، وحفلات غنائية ومعرض في صالة كنيسة مار إلياس ضم 12 جناحاً احتوت مئات المعروضات الحرفية والتراثية والأشغال اليدوية ونباتات الزينة والقطع التذكارية. ولفت المطران مارسلوانس بطرس النعمة إلى إن مهرجان مار الياس يقام بشكل سنوي في بلدة فيروزة بين 15-20 تموز بنشاطاته المتنوعة وينظمه مركز التربية الدينية بالتعاون مع فعاليات البلدة والمغتربين من أهالي القرية، وهذا العام وتزامنا مع المهرجان تشهد فيروزة حضورا كبيرا من أبنائها المغتربين ليكونوا رمزا للفرح والمحبة والحياة والارتباط بسورية الأم الحنون. وأشار موريس عمسيح مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس إلى أن محبة أهالي فيروزة المغتربين لبلدهم وإصرارهم على التواجد بكثافة هو دليل على لانتماء والتشبث، وأننا راسخون في بلدنا وواثقون من انتصاره.

وتحدثت لوسي مشمل من اللجنة المنظمة ومسؤولة المعرض عن الإقبال الكبير على الأشغال اليدوية والمنسوجات والتذكارات والمنتجات الحرفية التي شهدت حركة بيع لافتة, خصوصا جناح ذوي الاحتياجات الخاصة مما يشكل دعما ماديا ومعنويا لهم. وأكدت رودي خوري مغتربة إصرارها الدائم على قضاء العطلة بسورية مع أبنائها كي يتعلموا قيم المحبة ومعنى الوطن, وكذلك مارلين مقصود نعمة التي تحرص مع أسرتها على الحضور كل عام تزامنا مع فعاليات المهرجان، ودعا عبد النور جميلة المغتربين لزيارة البلدة والاستثمار فيها لاسيما بعد عودة الأمن والأمان وفي ظل حالة التعافي التي تشهدها سورية.