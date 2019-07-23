رحيل الأديب الفلسطيني عدنان كنفاني

فقدت الساحة الأدبية والثقافية الأديب الفلسطيني عدنان كنفاني عن عمر ناهز التاسعة والسبعين إثر معاناة طويلة من المرض. والراحل من مواليد يافا بفلسطين المحتلة عام 1940 هو شقيق الأديب الشهيد غسان كنفاني تخرج من كلية الهندسة الميكانيكية وهو عضو باتحاد الكتّاب العرب في سورية وفي الاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين، صدر له عشرات الكتب منها “غسان كنفاني.. صفحات كانت مطوية” وفي القصة “حين يصدأ السلاح” و”قبور الغرباء” وفي الرواية “رابعة” وحاصل على العديد من الجوائز على أعماله الأدبية منها تجمع الأدباء الفلسطينيين العالمي للتميز الإبداعي في القصة. اتسم نتاج الراحل بارتباطه الشديد بالقضية وبالأرض الفلسطينية، وبتمسكه حتى النهاية بأدب المقاومة مطالباً بصورة مستمرة أن يرتقي هذا الأدب إلى قامة الدم.