مروان خوري يهدي حفلته لروح والدته

اختتم الفنان مروان خوري مهرجان ليالي قلعة دمشق، بعد تأجيلها بسبب وفاة والدته قبل أيام من الحفلة الأساسية، وافتتح ملك الرومانسية حفلته على مسرح القلعة بأغنية “يارب تدوم” وتوجه بعدها بكلمة للجمهور السوري إذ قال: “مساء الياسمين والعطر والمحبة لسورية عموماً ولدمشق خصوصاً، في العام الماضي تواجدت ضمن المهرجان بنسخته الأولى رغم قناعتي بوجود الحزن والمأساة نتيجة الحرب، لكن كنا طامحين ومؤمنين بحاجة الناس للاستمرار، ويبقى من غادرنا في قلوبنا وأذهاننا، واليوم البعض يتساءل كيف لمروان أن يغني وفيه جزء حزين، وعلى هذا التساؤل أجيب: أنا فقدت أغلى إنسانة في العالم لكن وجودي معكم اليوم فرح وواجب، واسمحوا لي أن أقدم هذا الحفل الجميل لروح والدتي، وأتمنى أن تكون الأيام القادمة مليئة بالحب والفرح”.