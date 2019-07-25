الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيّرة

أعلن “الجيش الوطني الليبي”، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للنظام التركي شمال قاعدة الجفرة الجوية وسط الصحراء الليبية، وقال المركز الإعلامي لـ “غرفة عمليات الكرامة”، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إن الدفاعات الجوية للجيش الليبي أسقطت طائرة تركية حاولت استهداف القوات المسلحة في منطقة الجفرة”.

وكان الجيش الليبي أعلن نهاية الشهر الماضي عن تصديه لهجوم مسلّح ساندته طائرات مسيّرة تابعة للنظام التركي في طرابلس.

وفي حينها، جدّد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري التأكيد أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ومشيخة قطر يدعمان الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وقال: “إن طرابلس أصبحت مركزاً لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يرعاه أردوغان”، مؤكداًَ امتلاك الجيش الليبي أدلة ومعلومات كافية لإدانة تركيا بتورطها في دعم الإرهاب بطرابلس، وطالب الشعب التركي بالضغط على نظامه لوقف تدخل أردوغان في ليبيا، محذراً من أن أي أهداف تهدد الأمن القومي في ليبيا ستكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.

وتشير العديد من التقارير إلى دور النظام التركي بدعم الإرهابيين في دول المنطقة، ومن بينها سورية وليبيا، حيث أعلنت مصلحة الجمارك في ليبيا مطلع العام الجاري ضبط نحو 20 ألف مسدس داخل حاوية بضائع تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال للتمويه قادمة من تركيا بميناء مصراته شرق العاصمة طرابلس.

وكان حفتر قد أكد في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، أن القوات الليبية تقترب من الانتصار على الإرهاب في طرابلس، وحثّ في الكلمة التي وجهها لجنود وضباط صف وضباط الجيش المرابطين على تخوم العاصمة، على الاستعداد للتقدّم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب والعصابات المسلحة، وشدّد على أنه يهدف إلى تحرير البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها من الإرهاب.

وتعاني ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي (ناتو) عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق بينما يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق والحكومة العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة حفتر.