يتجه التطور التقني لدخول جميع تفاصيل الحياة اليومية وحتى الدقيقة منها، حيث اتجهت شركة تقنية لتطوير “حفاضات ذكية” لتسهل تعاملهم مع الأطفال. وقامت شركة “Verily”، المتخصصة في علوم الصحة، وهي الشركة الشقيقة لـ”جوجل”، بتطوير نظام لمراقبة الطفل، يعتمد على “حفاضات ذكية”، بالتعاون مع شركة Pampers، لاستخدام أجهزة استشعار، وبرامج، وفيديو لمتابعة متى ينام الأطفال، ومتى يتبولون، ومتى يتغوطون. وسيتمكن الآباء من تربية أطفال بسلوكيات محددة، من خلال إرفاق جهاز استشعار لنشاط الطفل في الحفاض، يرصد بيانات بالوقت الذي يصبح فيه الحفاض مبتلا، ووقت نوم الطفل، ويرسل تلك البيانات إلى تطبيق يحلل الأنشطة اليومية والأسبوعية لعرض مدى تطور الطفل. وتقول الشركات إن بيانات الأطفال الفردية ستكون في متناول آبائهم فقط، لكنها سوف تستخدم البيانات المجمعة لتحسين المنتج، واستكشاف مجالات جديدة يمكن من خلالها مساعدة الآباء على العناية بأطفالهم بطريقة أفضل.