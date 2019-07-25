دلبة مشتى الحلو في مهرجانها السابع

طرطوس- البعث

تنطلق فعاليات مهرجان دلبة مشتى الحلو السابع للثقافة والفنون اعتباراً من غد السبت وتستمر لغاية 31 الجاري ويتضمن الافتتاح الذي يبدأ في الثامنة والنصف مساء في ساحة الدلبة حفلاً لجوقة “شام” بقيادة حسام بريمو وحفلات موسيقية وإطلاق مهرجان الأفلام القصيرة وعرض لأفلام المسابقة وأفلام ورشة الكتابة بالكاميرا نتاج الملتقى الثقافي الساعة الثامنة والنصف في صالة كنيسة السيدة.، وملتقى التصوير الضوئي، ونشاطات باللغة الانكليزية، وفعاليات للأطفال، وانطلاق ماراتون الدلبة

ويرافق فعاليات المهرجان ملتقيات الفن التشكيلي بمشاركة ضيف الملتقى يوسف عبدلكي والفنانين باسم دحدوح ونصوح زغلولة وبشير بدوي وعمران يونس وقيس سلمان وجان حنا ومشاركة بسيم الريس وليندا ديب بأعمال جدارية وملتقى النحت السنوي على حجر الأونكس والخشب بمشاركة النحاتين حسين ديب ومارلون برصوما وحسام نصرة ومهيار علي ويامن يوسف وجداريات بعنوان “نحو مدينة أجمل” مع الفريق التشكيلي في مشتى الحلو/ ثناء سروج _ ريم متري _ سمر خوري _ مايا زكزك _ سامر دوفش / بمشاركة لين عيسى ومنيرة فرح وهواة الرسم في الملتقى وجدارية نحت بارز للنحات ياسر الحكيم وجدارية للفنانين ابراهيم الشيخ حسين وضحى ضوا ويشرف على الملتقى المحامي وائل صباغ.