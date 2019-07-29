مجزرة لـ “التحالف” في قصف استهدف سوقاً شعبية في صعدة

في مجزرة جديدة، استشهد 13 يمنياً، بينهم طفلان، وأصيب 23 آخرون، بينهم 11 طفلاً، في استهداف قوى العدوان السعودي بقصف مدفعي سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة، فيما أعلن المتحدّث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، مقتل وجرح العشرات من أفراد قوات النظام السعودي وعناصر “التحالف” إثر قصف تجمع لهم ومخازن أسلحة في منطقة الدائر غرب عسير، بصاروخ “بدر. إف” البالستي، وقال: إن جريمة آل ثابت في صعدة، التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين في سوق شعبي، تثبت فشل النظام السعودي في الميدان العسكري والإنساني.

وأضاف: إن العدوان عمد إلى ارتكاب مجزرة بحق المدنيين بعد الاستهداف الدقيق والناجح لصاروخ “بدر. إف”، والذي أصاب هدفه، “مستهدفاً بشكل مباشر تجمعاً عسكرياً لقوات النظام السعودي ومجاميع من المرتزقة”، وأكد أنه “ومع هذه الأعمال الإجرامية بحق أبناء شعبنا اليمني لن تقف القوات المسلحة مكتوفة الأيدي، وإنما سيزيدنا ذلك قوة وعزيمة للرد على عدوانه الظالم”.

وكان سريع قد أعلن أن سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية هجومية واسعة باتجاه مطار أبها السعودي، مستخدماً عدداً من طائرات قاصف “كاي تو”، وأكد تحقيق إصابات دقيقة أدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار، معلناً أن هذا الاستهداف يأتي رداً على الغارات السعودية المكثفة والمتواصلة على اليمن واستمرار حصار شعبه.

وكان سريع قد أعلن في 25 تموز الجاري عن عملية واسعة لسلاح الجو المسيّر على مطار أبها الدولي في عسير، وأكد تعطل الملاحة الجوية في المطار المذكور إثر استهداف مرابض الطائرات، مكرراً الدعوة للمدنيين والشركات في السعودية بالابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية.

كما كسر الجيش اليمني واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ علب بجبهة عسير وأوقع في صفوفهم قتلى ومصابين.

وفي الجوف نفّذت القوات اليمنية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف وكبّدتهم العديد من القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني بإصابة عدد من المواطنين إثر قصف مدفعي لقوى العدوان على مناطق آهلة بالسكان في منطقة ذويب بمديرية حيدان في محافظة صعدة.

كما قصفت قوى العدوان بالقذائف مطار الحديدة ومزارع المواطنين جنوب وشرق مدينة التحيتا بالمحافظة.

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارة على منطقة الأعروش في مديرية خولان الطيال، وغارتين على منطقة قطبين في مديرية نهم، كما تسببت غارة بتدمير منزل في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة في محافظة الضالع.