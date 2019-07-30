باريس: رسوم ترامب سخف وغباء

كل شيء مع ترامب يسير على ما يرام.. هذا ما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيهام المجتمع الأمريكي بأنه يقدّمه له من خلال حروبه التجارية التي شنّها هنا وهناك، ولم يستثنِ منها حلفاءه المقرّبين، الذين نالوا نصيبهم أيضاً من نزعته إلى الهيمنة والسيطرة على الأموال، فبعد الصين وروسيا جاء دور شركائه الأوروبيين، حيث هدّد بفرض رسوم على النبيذ الفرنسي ردّاً على الضريبة الفرنسية ضد شركات الانترنت الأميركية، ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالغبي، الأمر الذي دفع وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم إلى وصف تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم على النبيذ الفرنسي بـ”السخف والغباء”.

وقال غيوم أمس: “من السخف كنقاش سياسي واقتصادي القول: إذا فرضتم ضريبة على مجموعات الانترنت، فسنفرض رسوماً على نبيذكم.. هذا غباء”، مضيفاً: “نفرض ضرائب على المجموعات الرقمية، لأنها تحقق أرباحاً هائلة بملايين أو مليارات اليورو أو الدولار عبر تشغيل أشخاص من بلدنا، وليس هناك أي سبب حتى لا يدفعوا ضرائب”.

وتابع غيوم: “إنها المرة الثالثة خلال عام التي يهدّد فيها الرئيس الأميركي بفرض رسوم، سنرى إذا كان سيفعل ذلك الآن”، معتبراً تصريحات ترامب الذي ندّد الجمعة الماضي بـ”غباء” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها “غير مقبولة”.

وكان ترامب وصف في تغريدة على موقع تويتر الرئيس الفرنسي بـ”الغبي” بعد فرض باريس ضريبة على الشركات الأميركية التكنولوجية الكبرى متوعّداً بالرد.

وخلال قمة وزراء مالية دول مجموعة السبع التي عقدت الأسبوع الفائت في فرنسا، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده لن تتنازل عن فرض ضرائب على شركات الانترنت العملاقة.

وفي السياق ذاته الذي يشير إلى احتدام الحرب التجارية في العالم بفعل ممارسات ترامب العدائية إزاء شركائه التجاريين، رفعت الصين كل القيود عن استيراد فول الصويا من روسيا بعدما حظرت استيراده من الولايات المتحدة التي كانت أهم مورّد لها حتى الآونة الأخيرة، وذلك ردّاً على قرار واشنطن فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية.

وكشف بيان نشر على موقع دائرة الجمارك الصينية الالكتروني، أنه يمكن توريد الصويا للصين من كل أنحاء روسيا عبر الطرق البرية والمائية وبطريق الجو.

وتشغل الصين المركز الأول في استهلاك الصويا في العالم، ويبلغ استهلاك الصينيين من الصويا أكثر من 100 مليون طن سنوياً كانت تستورد 18 مليوناً منها من الولايات المتحدة.

يذكر أن روسيا أكبر دولة مصدّرة للقمح، أما فيما يتعلق بالصويا، فلم تكن روسيا قبل عشرة أعوام تنتج كمية تذكر منها، ولكن في الفترة الأخيرة سجّل إنتاجها للصويا نمواً من 1.6 مليون طن في عام 2013 إلى 4.1 ملايين طن في عام 2018.

وحسب تقديرات وزارة الزراعة الروسية، فإن إنتاج روسيا من الصويا سيبلغ 7.2 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024.

وسبق لوزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين أن أعلن خلال اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن الصادرات الروسية من الصويا يمكن أن ترتفع 4.5 مرات من 800 ألف طن في عام 2018 إلى 3.7 ملايين طن في الأعوام القليلة المقبلة.