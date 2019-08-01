الجيش يبحث عن التتويج والجلاء للتأجيل في دوري سلة الرجال

ستكون صالة الفيحاء في دمشق اليوم الساعة الثامنة مساء مسرحاً للمواجهة الرابعة للدور النهائي لدوري الرجال بكرة السلة بين الجيش (حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية)، وضيفه الجلاء (صاحب الرقم القياسي بعدد التتويجات باللقب).

وكان الجيش قد فاز أمس الأول باللقاء الثالث بنتيجة (72-64) ليتقدم بعدد المواجهات باثنتين مقابل واحدة، وبالتالي فإن مباراة اليوم مهمة للجيش، ففي حال فوزه سيتوّج باللقب (الرابع توالياً)، وسيكون قد حقق ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، وهو بحاجة لجهود مضاعفة من أجل تحقيق مراده، وعلى لاعبيه أن يكونوا أكثر هدوءاً، خاصة بالناحية الدفاعية، فما حصل في لقاء أمس الأول أوضح عدم قدرة اللاعبين على إيقاف هجمات لاعبي الجلاء، الأمر الذي كان سيكلّفهم خسارة المباراة واللقب.

النقيب علي شاهين، مشرف سلة الجيش، قال “للبعث” عن المباراة: فريقنا جاهز لمباراة اليوم، والجميع مصمم على الفوز وتحقيق اللقب، فريقنا لم يكن “بالفورمة ” بالمبارتين الماضيتين، إلا أننا اليوم قادرون على إيقاف خطورة لاعبي الجلاء، أتمنى من لاعبي الفريق أن يكونوا عند حسن الظن بهم، وأن يمنحوا اللقب للنادي.

الجلاء من جهته يدرك صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه لتعديل النتيجة، وخوض المباراة الفاصلة التي ستقام على أرضه وبين جماهيره يوم الثلاثاء المقبل، الفريق قدم مباراة قوية وكبيرة أمس الأول، ونجح لاعبو الفريق بمجاراة لاعبي الجيش، وتفوقوا عليهم في كثير من الأحيان، ولولا سوء الطالع لكان الفريق اليوم يلعب على لقب البطولة.

مدرب الجلاء هادي درويش قال “للبعث”: لا شك أن المباراة قوية وحساسة، وسنسعى لتقديم الأداء المطلوب، خاصة أننا في المباراة الماضية فقدنا التركيز في آخر دقيقتين، الأمر الذي استغله لاعبو الجيش وحققوا الفوز، على العموم نحن جاهزون لمباراة اليوم، وسنحقق الفوز لنبقي على آمالنا بالتتويج باللقب للمباراة الخامسة والأخيرة. وكان الفريقان تبادلا الفوز في المبارتين السابقتين اللتين أقيمتا في صالة الأسد الرياضية بحلب، حيث فاز الجيش بالأولى بنتيجة (81-45) نقطة، فيما فاز الجلاء بالثانية بنتيجة (80-73) نقطة.

عماد درويش