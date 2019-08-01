كرنفال رياضي في يوم الصداقة العالمي

القامشلي- عبد العظيم العبدالله

احتفاء بيوم الصداقة العالمي، وتعزيزاً لأواصر المحبة والأخوة على ملاعبنا الكروية، قام فريق حكاية بتنظيم كرنفال رياضي مع صغار نادي الجهاد، وتم تجسيد لوحات رياضية واجتماعية معبّرة، قال عنها المشرف على مشروع حكاية عبد الله العبد الله: مشروع حكاية أحد أهم أهدافه نشر ثقافة السلام في ميادين الرياضة، كانت لنا مشاركات عدة في مدينة القامشلي لنشر تلك القيم، كانت آخرها بيوم الصداقة العالمي، ومع صغار المدرسة الكروية بنادي الجهاد، حققنا في ذلك الكرنفال عدة أهداف أبرزها: تعزيز لغة التواصل والتعارف بين لاعبي المنطقة، ونشر ثقافة المحبة بينهم، وإنجاز البطولات الكروية، هي حالة إيجابية لتنمية المواهب، بالإضافة إلى ذلك أنجز اللاعبون عدة لوحات رياضية مهمة في يوم الصداقة، وإلى جانب ذلك كانت إحدى الصور الجميلة عندما ساهم لاعبو فريق حكاية بتقديم هدايا رياضية لجميع لاعبي نادي الجهاد، وسيكون هناك دعم قادم للمدرسة الكروية بالنادي لدعم المواهب العديدة في المدرسة، لأن نجاح المدرسة وتميزها هو نجاح لرياضة المدينة، ولأن مراكز حكاية لديها فرق كروية، فهم جاهزون ليكونوا ضمن صفوف نادي الجهاد بمختلف فئاته، وسنعمل قريباً على تأسيس فرق كروية للبراعم بمختلف الألعاب الجماعية والفردية.

وأشار العبد الله إلى أن الأداء الكروي في الملعب كان ملفتاً، وتم تقديم لمحات فنية جميلة، والأهم أن اللاعبين لم يهتموا بالنتيجة الرقمية بقدر اهتمامهم بروح السلامة لجميع اللاعبين، ونشر الرسالة التي حضر من أجلها اللاعبون.