كريستيانو أوفرهم حظاً.. الفيفا تكشف قائمة المرشّحين لجائزة الأفضل في العالم

أثارت قائمة جائزة أفضل لاعب في العالم التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) زوبعة إعلامية كبيرة بين مؤيد ومعارض، ومن رأى أن بعض التعديلات في الأسماء كانت لترضي الجميع، فالجائزة التي أنشأتها الفيفا لأول مرة عام 2016، غاب عنها أليسون بيكر حارس ليفربول، وبرناردو سيلفا، ورحيم استرلينغ مهاجما مانشستر سيتي، فيما جاءت الأسماء العشرة المرشّحة كالتالي: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، فرينكي دي يونغ، فيرجيل فان دايك، ايدين هازارد، ساديو ماني، ماتياس دي ليخت، كيليان مبابي، هاري كين.

وتمنح الجائزة بناء على مردود اللاعبين خلال عام، وبالطبع الأولوية في الفوز لمن تألقوا في البطولات التي نظمها الفيفا، ونظراً لغياب كأس العالم، وكأس القارات عن منافسات هذا العام، فإن التقييم مبني على الموسم الأوروبي في المقام الأول، وعليه ستميل كفة الدون كريستيانو على بقية منافسيه كونه حقق الدوري الايطالي مع يوفنتوس، كما حصد جائزة أفضل لاعب في ايطاليا، ونجح مع منتخب بلاده في التتويج بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، حيث سجل “هاتريك” في نصف نهائي البطولة الذي شهد مشاركته الأولى.

أما منافسه المباشر البرغوث ميسي فحقق مع برشلونة لقب الدوري الاسباني، كما وصل إلى نهائي كأس الملك، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما وصل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.

وحقق الداخل على المنافسة خلال العامين الماضيين النجم المصري محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مع ليفربول بعد أن وصل معهم إلى المباراة النهائية في العام الماضي، واكتفى مع فريقه بوصافة البريمييرليغ خلف مانشستر سيتي الذي خطف اللقب للعام الثاني على التوالي.

يعتبر لاعبو نادي ​ريال مدريد​ الحاضر الدائم في كل الترشيحات للجائزة في السنوات الماضية، وعلى اعتبار أن ترشيح هازارد جاء عن موسمه مع ناديه السابق تشيلسي، سيغيب لاعبو الفريق الأبيض عن المنافسة التي اعتادوا التتويج بها للمرة الأولى.

وفي السياق ذاته أجرت صحيفة ماركا الاسبانية المحسوبة على النادي الملكي استطلاعاً للرأي بخصوص الأحق بالفوز بالجائزة، وجاءت المفاجأة بحصول ليونيل ميسي على النسبة الأعلى، وبفارق شاسع عن باقي المنافسين، حيث ترى نسبة 47% من جماهير ريال مدريد أن ميسي هو الأحق بالجائزة لعام 2019، بينما حل أسطورة النادي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثانية بنسبة 20%، وحصل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على المركز الثالث بـ 12% متفوقاً على كيليان مبابي الذي حل رابعاً بنسبة 6%، يليهم ايدين هازارد خامساً بـ 5%، ثم النجم المصري محمد صلاح سادساً بـ 4%، وساديو ماني سابعاً بـ 2%، وفي المركز الأخير جاء كل من هاري كين، وماتياس دي ليخت، وفرينكي دي يونغ بـ 1% فقط لكل منهم.