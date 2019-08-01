“مضايقة المستوطنين” ذريعة جديدة لاعتقال طفلة فلسطينية!

يصرّ الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم، ليتحولوا بذلك إلى هدف يومي لقوات الاحتلال، والحجّة الجديدة “مضايقة المستوطنين”، حيث داهمت قوات الاحتلال منزل الطفلة ملاك سدر “6 سنوات” في مدينة الخليل للتحقيق معها، بزعم مضايقتها المستوطنين، كما استدعت والدها شادي للتحقيق معه بعد اقتحام المنزل.

وكانت قوات الاحتلال قد استدعت في الأيام الثلاثة الماضية الطفل محمد عليان “4 سنوات” للتحقيق معه، وحكمت عليه بعدم اللعب خارج منزله، مهدّدةً أهله برفع وصايتهم عنه، كذلك استدعى الاحتلال الطفل قيس عبيد “6 سنوات” للتحقيق معه بتهمة رشق الحجارة ومقاومة الاحتلال.

إلى ذلك، طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الأمم المتحدة بإدراج كيان الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة، وأوضحت، في تصريحات تعقيباً على عدم إدراج الأمم المتحدة “إسرائيل” على القائمة السوداء للسنة الرابعة على التوالي، “إن عدم قيام الأمم المتحدة بإدراج “إسرائيل” بهذه القائمة، على الرغم من دعوات العديد من المنظمات والخبراء في مجال حقوق الإنسان، يثبت تقاعس المنظومة الدولية عن محاسبة المجرم ويؤكّد الغطاء الدولي الممنوح دائماً للاحتلال”.

وأكدت عشراوي أن مواصلة سياسة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم محاسبته يشجّعه على التمادي بانتهاكاته المتعمدة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال، وتعزز إفلاته من العقاب، مشيرة إلى أن سجل الاحتلال حافل وموثق في مجال انتهاك حقوق الإنسان ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للمئات منهم وتعذيب وقتل وجرح ما يقرب من 2800 طفل فلسطيني في عام 2018.

ودعت المجتمع الدولي وهيئاته إلى ترسيخ المبادئ والقوانين والقيم الإنسانية التي قام عليها والعمل على محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف استناداً إلى قوانين وقرارات الشرعية الدولية.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في رام الله وجنين وقلقيلية والخليل بالضفة الغربية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 22 منهم.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين شرق خان يونس على الأطراف الجنوبية لقطاع غزة المحاصر ما أدى إلى استشهاد الشاب هاني أبو صالح. كما استهدفت مدفعية الاحتلال أراضي زراعية في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب القطاع.

واقتحم 126 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.