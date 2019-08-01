منتخبنا الوطني يلاقي لبنان في افتتاح مبارياته في بطولة غرب آسيا

يفتتح منتخبنا الوطني بكرة القدم عند العاشرة والنصف من مساء اليوم مبارياته في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق بلقاء نظيره اللبناني ضمن المجموعة الأولى، حيث تشكّل المباراة فرصة لمنتخبنا لتسجيل بداية قوية، وخطف النقاط الثلاث لدخول المنافسة على بطاقة التأهل كون مجموعتنا هي الأقوى، حيث تضم: (العراق، اليمن، فلسطين).

منتخبنا كان قد وصل لمدينة كربلاء قبل أيام، وبدأ تدريباته عبر حصص مسائية في الملعب الرديف المجاور لملعب كربلاء، وفي أجواء حارة نتيجة موجة الحر الحالية في العراق، وتركزت الحصص التدريبية على تمارين السرعة، والعمل التكتيكي الجماعي، إضافة للكرات الثابتة، وبمشاركة والتزام من اللاعبين.

مدرب منتخبنا فجر إبراهيم استبق البطولة بتصريحات بدت وكأنها تمهيدية لنتائج غير جيدة من خلال اعتبارها مرحلة تحضيرية قائلاً: البطولة فرصة لنشاهد عدداً من اللاعبين المحليين، ومنحهم الفرصة لإثبات أحقيتهم بتمثيل المنتخب، وضخ دماء جديدة، والاعتماد على ذلك أمر مهم في أي منتخب، وحرصنا خلال دورة الهند الودية وفي البطولة الحالية على تجريب عدد من اللاعبين المحليين.

من جهته ظهر المنتخب اللبناني في مباراته الأولى التي خسرها أمام نظيره العراقي في الافتتاح بهدف نظيف، بشكل جيد، مع امتلاكه لأسماء لابأس بها، وخاصة الثنائي محمد حيدر، وحسن معتوق.

تاريخياً: لم يسبق لمنتخب لبنان أن حقق الفوز على منتخبنا في أية مباراة رسمية، حيث سبق له الفوز مرة واحدة فقط، وكانت في لقاء ودي عام 2013، فيما تمكن منتخبنا من الفوز على نظيره اللبناني في اللقاءين اللذين سبق والتقيا فيهما في بطولة غرب آسيا عام 2004 بنتيجة (3-1)، وعام 2007 بنتيجة (1-0).

الجدير ذكره أن قائمة المنتخب ضمت اللاعبين: إبراهيم عالمة- أحمد مدنية- خالد إبراهيم- حسين جويد- عبد الله الشامي- أحمد الصالح- عمرو جنيات- محمد فارس أرناؤوط– أنس بلحوس- عبد الرزاق محمد- خالد كردغلي- محمد مرمور- خالد المبيض- ورد السلامة- أحمد الأشقر- محمد الأحمد- تامر حاج محمد- محمد عنز- باسل مصطفى- محمد كامل كواية– أحمد الدوني- مارديك مردكيان- فراس الخطيب.

دمشق- البعث