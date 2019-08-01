مواجهات نارية في دورة “الوفاء والولاء” الكروية

اللاذقية– خالد جطل

أعلنت اللجنة المنظّمة لدورة الوفاء والولاء الفرق المشاركة بالنسخة التاسعة عشرة، وجدول مباريات البطولة التي ينظمها نادي تشرين احتفاء بذكرى انتخاب السيد الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية، ووضعت القرعة فرق: حطين، والاتحاد، والشرطة، وجبلة بالمجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: تشرين، والوحدة، والكرامة، ومنتخب شباب سورية، وتشارك بالبطولة نخبة فرق الدوري الممتاز، وتعتبر الدورة فرصة ذهبية للمشاركين قبل دخول منافسات الدوري الكروي، وتنطلق منافسات البطولة يوم الثلاثاء 20 آب الجاري بمبارتين، تجمع الأولى جبلة مع الاتحاد في استاد البعث بجبلة، فيما يلعب حطين مع الشرطة بملعب الباسل في اللاذقية، تليها في التاسعة مباراة تشرين مع منتخبنا الشاب بملعب الباسل، وتستأنف المباريات يوم الخميس 22 آب بمبارتين يلعب فيهما جبلة مع الشرطة، وحطين مع الاتحاد، ويلتقي يوم الجمعة 23 آب الكرامة مع منتخب الشباب، وتشرين مع الوحدة، ويلتقي يوم السبت 24 آب الشرطة مع الاتحاد، وحطين مع جبلة في ختام الدور الأول للمجموعة الأولى، فيما تختتم مباريات المجموعة الثانية الأحد 25 آب بلقاء منتخب الشباب مع الوحدة، وتشرين مع الكرامة، وتخلد الفرق للراحة يوم الاثنين 26 آب، على أن تقام مبارتا نصف النهائي يوم الثلاثاء 27 آب بلقاء بطل المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ويلتقي بطل المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وحدد يوم الثلاثاء 28 آب راحة للفرق، على أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس 29 آب الجاري، وراعت اللجنة المنظّمة روزنامة مشاركات منتخبنا الوطني بإقامة البطولة من 20 ولغاية 29 آب الجاري.

ويغيب عن النسخة الحالية فريق الوثبة بطل النسخة 18 للبطولة، ولايزال تشرين يحتفظ بالرقم الأعلى في الفوز باللقب، حيث توّج باللقب 4 مرات، وبالعودة إلى السجل الذهبي للبطولة نجد أن تشرين المنظّم لايزال يحتفظ لنفسه بعدد مرات التتويج، حيث فاز باللقب 4 مرات أعوام: (2001، 2003، 2005، 2013)، يليه جاره حطين 3 مرات ثانياً، وفاز باللقب أعوام: (2006، 2008، 2015)، وفاز بها الفيصلي الأردني مرتين: (2002، 2009)، والكرامة مرتين: (2010- 2017)، مقابل مرة واحدة لكل من الزوراء العراقي (2004)، والجهراء الكويتي (2007)، والمجد (2011)، ومنتخبنا الوطني للشباب (2012)، والمحافظة (2014)، والاتحاد (2016)، والوثبة بلقب (2018).