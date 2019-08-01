يد السويداء المنسية تبحث عن أندية

السويداء- زياد عامر

كان من المقرر إقامة بطولة محافظة السويداء بهدف انتقاء الفريق الذي سيشارك بفعاليات الاولمبياد الوطني الرابع، لكن الحضور على أرض الواقع كان مخجلاً، حيث غابت فئة الإناث، وحضر الذكور من مراكز تدريبية وسط غياب كامل للأندية الرياضية!.

وللاقتراب أكثر من واقع اللعبة كان” للبعث” حوار مع رئيس اللجنة الفنية محمد عامر الذي قال: شاركت في البطولة المراكز التدريبية التابعة لمديرية التربية في المدينة التي تعمل بإشراف وسيم عساف، وفي قرية أم الزيتون، ومركز تابع للاتحاد الرياضي بإشراف مازن الحرفوش، بينما لم تحضر فئة الإناث رغم أنها تملك مركزاً تدريبياً بإشراف أنوار جربوع.

وأضاف عامر: لعبت الفرق الحاضرة ذكوراً فيما بينها، وكان التعادل حاضراً بين مركز المدينة ومركز أم الزيتون 8×8، ولقاء الفريقين مع مركز الاتحاد كان بمثابة حصة تدريبية نظراً لتدني مستواه الفني، وبالتالي قمنا باختيار لاعبين من الفريقين، واستثنينا مركز الاتحاد، لكن المفاجأة بأن المدرب وسيم عساف أفاد بأن لاعبيه لا يريدون المشاركة والسفر خارج المحافظة، وبالتالي سنكتفي بلاعبي قرية أم الزيتون، إضافة للدعم بلاعبين من قرية أمتان، وبواسطة زميلي جاد الله الزيبق، علماً بأنه لم يتم تقديم أي دعم للفريق حتى الآن.

من جهته أفاد عضو اللجنة التنفيذية شادي عصفور بأن أجور نقل الفريق ستصرف عن كامل الفترة الاستعدادية، ومدتها 15 يوماً، إضافة لوجود لباس خاص لكل فريق (كنزة وشورت)، وبالنسبة لفئة الإناث أكد الاعتذار عن المشاركة!.