تطهير7 قرى عراقية من فلول “داعش”

بدأت القوات العراقية المشتركة، أمس، المرحلة الثالثة من عمليات “إرادة النصر” في محافظتي ديالى ونينوى لملاحقة والقضاء على فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال علي الحسني القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقي: إن “قوات الحشد وقوات الجيش وبإسناد من سلاح الجو باشرت فجراً المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية ضمن قاطع عمليات ديالى ومداهمة وتفتيش وتطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش في نينوى لإنهاء وجود وتهديد فلول عصابات داعش الإرهابية”، وأضاف: “القوات المشتركة تتقدّم بسرعة كبيرة نحو تحقيق كامل أهدافها”.

وذكر بيان لقوات الحشد أنه تمّ تدمير أربعة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي شمال شرق المقدادية، وتطهير 7 قرى من فلول الإرهابيين في ديالى ونينوى، والعثور بداخلها على أسلحة وأجهزة لاسلكية ومعالجة وعبوات ناسفة وأغذية، وأضاف: إن “القوات وبإسناد طيران الجيش طهرت قرى رأس السهل ومخزكى والطايش الشرقية وخربة عبادي الغربي وخربة عبادي الشرقي وأم كرون والنداس في محافظة نينوى، وعثرت على أوكار أخرى تحوي مواد لوجستية غرب القيارة.

وكانت القوات العراقية المشتركة أطلقت في السابع من الشهر الماضي عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية في العراق من فلول الإرهابيين أطلقت عليها اسم إرادة النصر، وشملت المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية السورية.

بالتوازي، أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية ببغداد عن توقيف 5 ضباط و8 منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات، وذكر بيان عن القضاء العراقي أن “المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأصدرت أمراً بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهماً بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن”.

وأشار البيان إلى أن “المحكمة أكدت القبض على ستة من الهاربين، وأصدرت أوامر قبض على ثمانية آخرين ما زالوا طلقاء”، وتابع: إن “معظم الهاربين متهمون بقضايا الإتجار بالمخدرات وموقوفون وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.