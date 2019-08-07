الحكومة على فيس بوك.. أرقـــــــام ومؤشــــــرات

نشر موقع البعث ميديا دراسة إحصائية بعنوان “الحكومة السورية على فيس بوك أرقام ومؤشرات”، بالاعتماد على صفحات الوزارات على موقع الفيس بوك، من خلال اختيار عينة لمدة شهر تمتد من 23 حزيران ولغاية 22 تموز، رصد من خلالها عدد الأخبار المنشورة والمحتوى والتفاعل مع الجمهور في كل صفحة وآلية تناول هموم المواطنين..

وبيّنت العينة عدد متابعي صفحات الوزارات بالتفصيل، ومدى التفاعل معها من قبل المواطنين، وطبيعة المحتوى المنشور، كما بيّنت الدراسة بالجداول تاريخ تأسيس الصفحة، ومعدل النشر اليومي على كل صفحة، ونسبة أخبار الوزير على الصفحة بالمقارنة مع عدد الأخبار الكلية المنشورة، إضافة إلى جداول عن أقوى الصفحات نشراً وأضعفها، وأكثر الصفحات متابعة على الموقع الأزرق، إضافة لمعلومات أخرى تجدونها على الموقع البعث ميديا على الرابط:

www.albaathmedia.sy