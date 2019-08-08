العفو الدولية تحذّر من السفر إلى الولايات المتحدة

أصدرت منظمة العفو الدولية تحذيراً من السفر إلى الولايات المتحدة، ونبّهت المسافرين المحتملين والزوار إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند السفر في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار العنف بالأسلحة النارية، والذي أصبح سائداً في الولايات المتحدة إلى حد يمكن اعتباره “قد وصل إلى حد أزمة حقوق إنسان”.

وجرت صياغة التحذير وفق نموذج نصائح السفر، وبحسب المنظمة فإنه “يجب أن يظل المسافرون إلى الولايات المتحدة حذرين من أن البلاد لا تحمي بشكل مناسب حق الناس بأن يكونوا آمنين”.

وقال إرنست كوفرسو، مدير حملة مكافحة العنف في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية: إنه “لا يمكن أن يتوقع الناس في الولايات المتحدة بشكل معقول أن يكونوا خاليين من الأذى، موضحاً أن ضمان عدم إطلاق النار أمر مستحيل مرة أخرى، ومن الواضح بشكل مخيف أن الحكومة الأمريكية غير راغبة بضمان الحماية من عنف الأسلحة”.

وبحسب تحذير السفر فإن “العنف المتزايد للأسلحة النارية، ومعظمها من جرائم الكراهية، بما في ذلك العنصرية والتمييز، مع تسليط الضوء على أن عرق المسافر أو بلد المنشأ أو الخلفية العرقية أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية قد تعرضهم لخطر أكبر بعد الهجمات الأخيرة المرتبطة بالإيديولوجية ذات التفوق الأبيض”، حسبما ذكر بيان منظمة العفو الدولية.

ولفت التحذير الحقوقي إلى مدى تعرض جميع جوانب الحياة في الولايات المتحدة للخطر بطريقة ما عن طريق الوصول غير المقيد إلى الأسلحة النارية، دون تنظيم شامل وموحد لحيازتها واستخدامها، من خلال إعطاء الأولوية لملكية السلاح على حقوق الإنسان الأساسية، واعتبر البيان أن الحكومة الأمريكية تفشل “عمداً ومنهجياً” على مستويات متعددة، وتتجاهل التزاماتها الدولية لحماية حقوق الناس وسلامتهم.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى “إصلاح المنطق السليم فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية وحيازتها، بما في ذلك الفحوصات الأساسية الشاملة، واللوائح الوطنية لتسجيل الأسلحة النارية وترخيصها، والتدريب المطلوب، وفرض حظر على الأسلحة الهجومية عالية السعة، وقوانين التخزين الآمن الإلزامية”. ودعت المنظمة في حملتها إلى “وضع حد للعنف المسلح على الجهود المبذولة لإصدار القرار وحظر أسلحة الاعتداء، وقانون نزع سلاح الكراهية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة شهدت أسبوعاً دامياً، حيث شهد يوم الأربعاء مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن بجنوب كاليفورنيا، وذكرت الشرطة أنها اعتقلت شخصاً يشتبه بارتكابه حادث الطعن المميت في مدينة جاردن جروف التي تقع على بعد 60 كلم جنوب شرق وسط مدينة لوس أنجلوس.

وقالت: إنه كان مسلحاً بسكين ومسدس بعدما قام بطعن ستة ضحايا في شارع رئيسي.

كما شهد يوم السبت الماضي مقتل 31 شخصاً، وجرح العشرات في حادثي إطلاق نار في تكساس “جنوب” وأوهايو “شمال شرق”، كما أعلنت الشرطة عن إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار الأحد، أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي “وسط غرب”.