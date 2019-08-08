ردّاً على العدوان الأمريكي مادورو يجمّد المحادثات مع “المعارضة”

تظاهر آلاف الفنزويليين، أمس، في العاصمة كاراكاس تنديداً بتجميد واشنطن كامل أصول الحكومة الفنزويلية بالولايات المتحدة، بينما أعلن وزير الخارجية الفنزويلي أن الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو قرّر عدم إرسال وفد الحكومة إلى جولة المحادثات المقرّرة مع “المعارضة”.

وارتدى المتظاهرون أزياء حمراء أمام منصة في وسط العاصمة الفنزويلية ولوّحوا بأعلام فنزويلا، كما حملوا لافتات كتب عليها “ارفعوا أيديكم عن فنزويلا”.

وقال ديوسدادو كابيلو رئيس الجمعية التأسيسية الفنزويلية: “يتعلق الأمر بعدوان جديد وسط جنون الإبادات الجماعية التي تهيمن على الولايات المتحدة.. ما فعلوه هو زيادة معاناة الناس بمن فيهم المعارضون”.

من جهتها قالت مارتا إلينا فلوريس البالغة 62 عاماً: “نحن نقاتل لمواجهة هذه الحرب التي يقومون بشنّها بهدف جعل حياتنا مستحيلة”، بينما أكدت بيرتا كاريلو البالغة 68 عاماً، والتي ارتدت زياً عسكرياً: “سنتغلب على الوضع بوجود الحظر أو بغيابه”.جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز أن الرئيس مادورو قرّر عدم إرسال وفد حكومة بلاده إلى جولة المحادثات، التي كان من المقرر عقدها أمس واليوم، مع “المعارضة” في جزيرة بربادوس بالبحر الكاريبي، بعد إجراءات واشنطن الأخيرة ضد فنزويلا.

وقال رودريغيز في بيان على تويتر أمس: “على الرغم من أن وفد المعارضة، الذي عيّنه خوان غوايدو والذي نصّب نفسه بشكل غير قانوني رئيساً مؤقتاً للبلاد، وصل بربادوس لحضور الجولة المقبلة من المحادثات المقرر عقدها هذا الأسبوع، إلا أن الرئيس مادورو قرّر هذه المرة عدم إرسال الوفد الفنزويلي للمحادثات بسبب العدوان الجسيم والوحشي من جانب إدارة الرئيس ترامب التي تطلق حصاراً غير قانوني على اقتصادنا وتجارتنا وأموالنا”.

وأشار الوزير إلى أن فنزويلا “مستعدة لإعادة النظر في آليات الحوار مع المعارضة لجعل استمرارها فعّالاً، ويلبّي مصالح شعبنا”.

وكانت إدارة ترامب قرّرت تجميد كل أصول وممتلكات الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة بما فيها التابعة للبنك المركزي ومؤسسة النفط الحكومية الفنزويلية، في إطار مواصلة الولايات المتحدة، ومن خلفها أوروبا، سياساتها التدخلية ضد الشعب الفنزويلي وحكومته الشرعية، وفي محاولة لإفشال المحادثات الجارية بين الحكومة الفنزويلية و”المعارضة”، المدعومة من الغرب.

وفي ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية انتهاك خطير للقواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، داعية واشنطن إلى التخلي عن هذا السلوك، وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ: “ينبغي لنا أن نوضح أنه أياً كان الحزب السياسي الذي يحكم بلداً، فتلك قضية داخلية، ويجب أن يقرّرها شعب ذلك البلد”.

وأضافت هوا: “ما أعلنته وفعلته الولايات المتحدة يمثّل تدخّلاً سافراً في شؤون فنزويلا الداخلية، ويعدّ انتهاكاً خطيراً للقواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، والصين تعارض ذلك بشدة”، وأوضحت أن الحقائق أثبتت أن سياسة العقوبات لن تساعد أبداً في التوصل إلى حل في فنزويلا ولن تعمل إلا على زيادة مخاطر خروج الوضع عن السيطرة، وقالت: “الصين تحث الولايات المتحدة على العودة إلى المسار الصحيح المتمثل باحترام القانون الدولي، ودعم عملية الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا”.

وردّاً على تهديدات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للصين بشأن التعاون مع الحكومة الفنزويلية، قالت هوا: “إن التعاون بين الصين وفنزويلا، الذي يتمّ على نحو قانوني، ويقوم على المساواة والمنافع المتبادلة للطرفين ومبادئ السوق، أفاد البلدين والشعبين، ولا يسمح لتدخل من جهات أخرى”، مؤكدة أن التعاون بين الجانبين “سيمضي قدماً كالمعتاد مهما تغيّر الوضع الدولي”.

ودعت فنزويلا مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، إلى حمايتها من العقوبات الأمريكية، واصفة إجراءات واشنطن ضدها بـ”الإرهاب الاقتصادي”.

وكانت كوبا أعلنت، على لسان وزير خارجيتها برونو رودريغيز، أن تجميد الأصول الفنزويلية في الولايات المتحدة عمل غير مشروع، لافتة إلى أن سياسة واشنطن لن تنجح في إخضاع فنزويلا.

وقال رودريغيز: إن الأمر التنفيذي الذي اتخذته واشنطن ضد فنزويلا هو عمل غير مشروع، وينتهك القانون الدولي، مضيفاً: “تحاول الولايات المتحدة مواجهة الفشل الواضح لمحاولة تغيير النظام وكسر مقاومة الشعب البوليفاري من خلال المضايقة الاقتصادية”، مشدّداً على أن واشنطن لن تنجح في تمرير مشاريعها في فنزويلا.

وأوضح رودريغيز أن التصعيد غير العقلاني للولايات المتحدة ضد فنزويلا وكوبا يستند إلى اتهامات زائفة تستخدم كذرائع لمحاولة تبرير مصالحها الأحادية، مبيّناً أن الكذبة هي المورد الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية وبولتون يشكّل الداعي الرئيسي لها.

وتشهد فنزويلا منذ أشهر عدة أزمة سياسية بسبب تدخلات واشنطن في شؤونها الداخلية وتأليبها ودعمها غير المشروع للمعارضة اليمينية بزعامة خوان غوايدو، الذي أعلن مطلع العام الجاري تنصيب نفسه رئيساً انتقالياً في مخالفة للدستور والقوانين الفنزويلية.