كشمير.. باكستان إلى مجلس الأمن للطعن بإلغاء الحكم الذاتي

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الهدف من قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير هو تحرير الإقليم من الإرهاب، وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: لدي قناعة تامة أننا سنتمكن من خلال هذا النظام من تحرير جامو وكشمير من الإرهاب والنزعة الانفصالية. وكانت الحكومة الهندية أعلنت الاثنين الماضي إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير، وقال وزير الداخلية أميت شاه للبرلمان: إن الرئيس الهندي وقّع مرسوماً يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكماً ذاتياً خاصاً لولاية جامو وكشمير.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده لن تلجأ إلى الخيار العسكري في خلافها مع الهند بشأن كشمير، وقال خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد: إن باكستان لا تدرس الخيار العسكري، بل إنها تدرس الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية للتعامل مع الوضع، مضيفاً: قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في الخطوة الهندية بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير. وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الهندية باكستان إلى إعادة النظر في الخطوات التي أعلنتها أول أمس بشأن خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتتنازع الهند وباكستان السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1974، وخاضتا حربين من أصل ثلاث حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة، كما يتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريباً إطلاق قذائف الهاون على الخط الفاصل بين شطري كشمير.