العراق.. إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المحتفين بالعيد

أحبطت القوات العراقية مخططاً إرهابياً لاستهداف قضاء خانقين في محافظة ديالى شرقي العراق بهجمات خلال عيد الأضحى، وقال رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة طالب الموسوي: “في إطار الخطة الأمنية المعدّة للحفاظ على سلامة المحتفلين بعيد الأضحى المبارك نفّذت استخبارات قاطع ديالى للحشد الشعبي عملية استباقية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي أسفرت عن العثور على أكبر وكر للتنظيم في زور خانقين وبداخله مواد لوجستية وتجهيزات عسكرية وكاميرا مراقبة”، وأضاف: إن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إجرامية لاستهداف أمن مدينة خانقين خلال العيد.

وكانت القوات العراقية أعلنت، في وقت سابق، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق، وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: “إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على ثلاثة مطلوبين بجرائم إرهابية، وينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي فيما يسمى قاطع قضاء الحويجة بمحافظة كركوك”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية للقضاء على فلول الإرهابيين في البلاد.

وفي وقت لاحق، ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار، وقال بيان للاستخبارات العسكرية: “إن الاستخبارات وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 ألقت القبض على إرهابيين اثنين في قضاء الكرمة بالأنبار شاركا في تنفيذ هجمات ضد القوات العراقية”.

بالتوازي، أصيب شرطيان عراقيان بجروح في إطلاق نار استهدف نقطة أمنية في أطراف حي التجنيد قرب مركز ناحية جلولاء بمحافظة ديالى شرقي، وتمّ فتح تحقيق بالحادث، وفق ما ذكر مصدر محلي في المحافظة.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، عن إعادة آلاف المفصولين سابقاً إلى الخدمة في شرطة محافظة نينوى.

وخلال زيارته إلى مدينة الموصل العراقية، قال الياسري، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ نينوى وعدد من القادة الأمنيين: “أنجزنا ملف إعادة المفصولين، وستتمّ إعادة ما يقارب 13252 منتسباً من أهالي نينوى إلى الخدمة”، مشيراً إلى أن هذا العدد يضم 900 ضابط، وأضاف: إنه “سوف يصدر الأمر بعد العيد مباشرة”.