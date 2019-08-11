قيادة الحزب تهنىء القائد الأسد والحزب والجيش والشعب بالأضحى المبارك

قيادة الحزب تتقدّم من الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد- أعظم قائد يوم عزّ فيه القادة وأعظم صانع للتاريخ في عصر المصنوعين التابعين- ومن جماهير شعبنا العظيم وحزبنا بأسمى آيات التهنئة، القلبية والعقلية والوجدانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تتزامن مع انتصارات جيشنا الباسل – الذي قدّم مثالاً في التضحية والعطاء من أجل سورية- والصمود الذي يسجّله التاريخ لشعبنا البطل، صانع المعجزات والمنتصر دوماً وأبداً.

وتتقدم قيادة الحزب بأحر التهاني إلى جيشنا الوطني والعروبي الذي يعطي دروساً في علم حماية الأوطان، والدفاع عن الاستقلال، ويعلّم من أراد أن يتعلّم كيف تواجه الإرادة القوية شرور هذه الدنيا كلها مجتمعة، وكيف تتحدّى العزيمة أسلحة الإرهاب الفتاكة وتكنولوجيا القتل والتدمير، وأشنع ما أنتجت العقول الإجرامية من وسائل الهدم والتخريب.

وختمت قيادة الحزب برقية التهنئة: بك أيها القائد الرمز نفخر، وبقيادتك ننتصر، وخلف رايتك نجتاز المستحيل، ونرسم للعروبة طريق الخلاص، وكل عام والوطن يحقّق النصر المؤزّر والناجز ضد الإرهابيين وداعميهم.