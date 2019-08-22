الحشد الشعبي يستهدف طائرة استطلاع حلّقت فوق أحد مقراته

غداة كشف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس أن الولايات المتحدة قامت بإدخال 4 طائرات مسيرة للعدو الإسرائيلي إلى العراق لاستهداف المقرات العسكرية العراقية، أعلن الحشد أن قواته استهدفت طائرة استطلاع، لم يكشف هويتها، حلقت فوق أحد مقراته قرب بغداد، وقال، في بيان مقتضب، إن قواته “تستهدف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر اللواء 12 في حزام بغداد وتجبرها على الانسحاب دون إكمال واجبها الاستطلاعي التجسسي”.

وفي السياق، أكدت الرئاسات الثلاث في العراق على أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله، ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات، والنأي بالبلد عن أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة.

وأكد المجتمعون، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، على أهمية عدم قيام التحالف الدولي بأي اختراق أو استهداف للداخل العراقي، ودعوا إلى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات بشأن تفجيرات مخازن الأسلحة التي وقعت مؤخراً في بغداد وصلاح الدين، والالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، وأعربوا عن تقديرهم وحرصهم على الحشد الشعبي، باعتباره جزءاً فاعلاً من منظومة الدفاع الوطني.

وكان الحشد الشعبي اتهم جهات أجنبية باستهداف قواعده، وأكد رئيس هيئة الحشد فالح الفياض أن الانفجارات التي استهدفت مخازن أسلحة كانت عملاً أجنبياً مدبراً، فيما بين المهندس أن “الجيش الأمريكي سمح لطائرات أميركية وإسرائيلية بتنفيذ الاعتداءات المتكررة” على مقار الحشد الشعبي العراقي، مضيفاً: “إن المسؤول الأول والأخير عمّا حدث هي القوات الأمريكية وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتباراً من هذا اليوم.. فليس لدينا أي خيار سوى الدفاع عن النفس وعن مقارنا بأسلحتنا الموجودة حاليا واستخدام أسلحة أكثر تطوراً”، وتابع: “أبلغنا قيادة العمليات المشتركة بأننا سنعتبر أي طيران أجنبي يحلق فوق مقارنا دون علم الحكومة العراقية طيرانا معادياً، وسنتعامل معه وفق هذا المنطلق، وسنستخدم كل أساليب الردع للحيلولة دون الاعتداء على مقارنا”.

ميدانياً، ألقت القوات العراقية القبض على خلية إرهابية في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وقالت وزارة الدفاع في بيان: إن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على الخلية الإرهابية المكونة من ستة أشخاص، والتي كانت تعمل على شكل مجموعات صغيرة لضمان صعوبة اختراقها.

وفي ديالى، قضت القوات العراقية على ستة إرهابيين، بينهم أربعة انتحاريين، وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إن الفرقة الخامسة حاصرت الإرهابيين الستة وقتلهم بعد اشتباك معهم من بينهم أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة والمسؤول الإعلامي لولاية ديالى.