صنعاء: الأمم المتحدة متورطة بمأساة الشعب اليمني

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط للمبعوث الأممي إلى اليمن أن الأمم المتحدة متورّطة بإلحاق الأذى بالشعب اليمني، من خلال ربط شؤون اليمن اقتصادياً بعدن المحتلة، لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة في عدن والمحافظات الجنوبية أثبتت أن منطق المليشيات قائم على أساس مناطقي، مؤكداً أن الأحداث كشفت بشكل أكبر مطامع دول العدوان وأهدافها، داعياً الأمم المتحدة إلى إيجاد حل سريع لرفع القيود التي فرضت على استيراد البضائع عبر ميناء الحديدة.

من جهته، أكد الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام أن زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي التقى المبعوث الأممي، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش الجمود الذي يعاني منه المبعوث الأممي في جولاته المتكررة غير المنتجة، مضيفاً: إن الحوثي ذكر المبعوث الأممي بالمطالبات الصريحة والمستمرة باستكمال اتفاق السويد.

ميدانياً، نفذ سلاح الجو المسير اليمني عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف ك2، مستهدفاً أهدافاً حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير، وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية، بينما استهدفت العملية الأخرى خزانات ومحطة الوقود في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، مشيراً إلى أن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم، وغاراته المتواصلة، والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 40 غارة جوية سقط على إثرها شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلن سريع استهداف غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان في صامطة بجيزان بصاروخ باليستي متوسط المدى ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو بينهم قيادات.

إلى ذلك، قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال قصف مدفعي وصاروخي نفذه الجيش اليمني واللجان الشعبية على تجمعاتهم في جبهات جيزان الحدودية، وقال مصدر عسكري: تم استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بالمدفعية شرق الخوبة وشرق الدود ما أدى لمقتل وإصابة العديد منهم، مشيراً إلى أن الوحدة الصاروخية في الجيش واللجان أطلقت صاروخا من نوع زلزال1 على معسكر مستحدث للمرتزقة غرب جبل النار قبالة جيزان محققة إصابات دقيقة.

في الأثناء، تمكن الجيش اليمني من إعطاب دبابة لجنود النظام السعودي في جيزان كما تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في محافظة البيضاء، وأفاد مصدر عسكري بأنه تم استهداف الدبابة بصاروخ موجه في موقع العمود شمال الخوبة بقطاع جيزان، مشيراً إلى أن وحدات الجيش دمرت بعبوة ناسفة في جبهة ناطع في البيضاء آلية لمرتزقة العدوان ما أدى إلى مقتل وإصابة من كان على متنها.

وفي سياق منفصل، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريراً قال: إنه سري صادر عن مركز الإمارات للسياسات ينتقد رد فعل السعودية على الهجمات على ناقلات النفط والمنشآت في الخليج، وأضاف التقرير: إن الإعلام السعودي كان سريعاً للغاية في توجيه أصابع الاتهام إلى “أنصار الله” وهي إشارة إلى أنه غير مهني، لافتاً إلى أنَّ الموقف الإماراتي أكّد أهمية استكمال التحقيقات قبل اتخاذ أي قرار.