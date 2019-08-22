طوابع بريدية تذكارية

طوابع بريدية تذكارية

أصدرت المؤسسة السورية للبريد طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى الخمسين لحرق المسجد الأقصى بقيمة 300 ل.س+ بطاقة بقيمة 1000 ل.س. ويمكن للجمهور والهواة الحصول عليها من كافة المكاتب البريدية المنتشرة في القطر.

 

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