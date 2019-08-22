طوابع بريدية تذكارية

أصدرت المؤسسة السورية للبريد طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى الخمسين لحرق المسجد الأقصى بقيمة 300 ل.س+ بطاقة بقيمة 1000 ل.س. ويمكن للجمهور والهواة الحصول عليها من كافة المكاتب البريدية المنتشرة في القطر.
أصدرت المؤسسة السورية للبريد طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى الخمسين لحرق المسجد الأقصى بقيمة 300 ل.س+ بطاقة بقيمة 1000 ل.س. ويمكن للجمهور والهواة الحصول عليها من كافة المكاتب البريدية المنتشرة في القطر.
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