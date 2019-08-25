استشهاد قائد في الحشد الشعبي باستهداف إسرائيلي لسيارته

استشهد قائد ميداني في الحشد الشعبي باستهداف إسرائيلي لسيارته، وقالت مصادر: إن طائرة مسيرة مجهولة استهدف سيارتين للواء 45 التابع للحشد الشعبي، وأضافت: إنه عقب ذلك اعترف الكيان الإسرائيلي بقيام طائرة مسيرة تابعة لها بقصف سيارة للحشد الشعبي، وذلك بعيد ساعات من إسقاط القوات العراقية المشتركة طائرة مسيرة فوق أحد مقارها في محافظة نينوى شمال العراق، وقال مصدر أمني: إن قوة من استخبارات الحشد الشعبي في نينوى أسقطت طائرة مسيرة مخصصة لأغراض المراقبة، مشيراً إلى أن إسقاط الطائرة تم بعد اقترابها من مقر اللواء.

وقالت عمليات الحشد الشعبي، في بيان: “ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق، عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيّرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من 15 كيلومتراً عن الحدود، ما أدى إلى استشهاد مجاهد وإصابة آخر بجروح بليغة”، وأضاف: “هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة، فضلاً عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث، وتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش وشرطة وحشد، والتي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية”.

وختم بيانه بالقول: “نعاهد الشعب العراقي الأصيل أن هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي عن أداء دورها الوطني في مكافحة الإرهاب والدفاع عن أرض العراق وأمنه وكرامته والتصدي للعدوان والجهات الداعمة له”.

وكان الحشد الشعبي أعلن مؤخراً استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 التابع له في حزام العاصمة بغداد، كما حدثت عمليات استهداف قبل ذلك بأيام. وأعلن حينها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أن طائرات إسرائيلية موجودة ضمن الأسطول الأميركي تستهدف مقار عسكرية عراقية، وأن من بين عمليات الاستهداف الأميركية الطعن بشخصيات جهادية ووطنية.